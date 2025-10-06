Nobel de Medicina 2025 para Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi

Los científicos estadounidenses Mary E. Brunkow y Fred Ramsdell y el japonés Shimon Sakaguchi obtuvieron este lunes el Premio Nobel de Medicina 2025, por sus investigaciones sobre cómo el cuerpo controla el sistema inmunitario.

Así lo anunció el Secretario General de la Asamblea del Nobel, Thomas Perlmann.

BREAKING NEWS

The 2025 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell and Shimon Sakaguchi “for their discoveries concerning peripheral immune tolerance.” pic.twitter.com/nhjxJSoZEr — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 6, 2025

De acuerdo con Perlmann, Brunkow está adscrita al Instituto de Biología de Sistemas (ISB), en Estados Unidos, Ramsdell forma parte de Sonoma Biotherapeutics, localizado en EU, y Sakaguchi pertenece a la Universidad de Osaka, en Japón.

Los descubrimientos por lo que fueron reconocidos los científicos aluden la tolerancia inmunitaria periférica, en otras palabras, a cómo se mantiene bajo control el sistema inmunológico de los seres humanos con el fin de evitar que ataque al cuerpo y los órganos.

Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell y Shimon Sakaguchi encontraron a la célula “T”, que evita un autoataque al mismo organismo, contribuyendo a la creación de tratamientos médicos contra el cáncer y enfermedades autoinmunes, y la ejecución de trasplantes calificados como exitosos, cuyas pruebas clínicas están en desarrollo.

Esta última, a través de sus receptores, detecta a células contagiadas con algún virus, se activa y alerta a otras de que el cuerpo está bajo ataque.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR