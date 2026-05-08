EU advierte a Irán con un “gran resplandor” tras choques en Ormuz

Un buque en el puerto de Fuyaira, el 6 de mayo.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que el alto al fuego con Irán continúa vigente pese al nuevo intercambio de ataques militares en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el transporte mundial de petróleo.

La tensión aumentó después de que el Comando Central de EU informó que fuerzas iraníes lanzaron misiles, drones y embarcaciones rápidas contra destructores de la Armada en la zona. Washington respondió con ataques contra instalaciones militares iraníes señaladas como responsables de la ofensiva.

El Dato: Teherán informó que tras un intercambio de disparos entre estadounidenses e iraníes, la situación en sus islas y en las ciudades costeras ha vuelto a la normalidad.

“No tendrás que saber si no hay un alto al fuego. Sólo tendrás que ver un gran resplandor saliendo de Irán”, declaró el magnate durante una aparición improvisada cerca del Monumento a Lincoln.

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Horas antes, aseguró en Truth Social que tres destructores estadounidenses cruzaron el estrecho bajo fuego sin sufrir daños, mientras los atacantes iraníes fueron “completamente destruidos”.

“Tres Destructores Estadounidenses de Clase Mundial acaban de salir con éxito del estrecho de Ormuz bajo fuego. No hubo daño a los tres Destructores, pero sí un gran daño a los atacantes iraníes”, escribió. Pese a la escalada, insistió en que el cese de hostilidades sigue vigente y calificó los enfrentamientos como “un golpecito cariñoso”. “El alto al fuego continúa. Está en vigor”, afirmó en una entrevista telefónica con ABC News.

Advirtió además que Estados Unidos responderá con mayor fuerza si Irán no concreta un acuerdo pronto. “Si tuvieran la oportunidad de usar un Arma Nuclear, lo harían, sin duda alguna, pero nunca tendrán esa oportunidad”, sostuvo.

Según el Comando Central, los destructores USS Truxtun, USS Rafael Peralta y USS Mason fueron atacados mientras transitaban la vía marítima que conecta el golfo de Omán con el golfo Pérsico. Estados Unidos sostuvo que la respuesta militar estuvo dirigida contra centros de mando e instalaciones iraníes.

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RUPTURA DE LA TREGUA. Por su parte, Teherán rechazó la versión de EU y acusó a Washington de violar el alto al fuego al atacar embarcaciones iraníes y zonas civiles en el sur del país.

Medios estatales reportaron explosiones en Qeshm y Bandar Abbas, además de daños en un muelle de pasajeros. La agencia Tasnim señaló que las ofensivas alcanzaron un petrolero iraní que navegaba hacia el estrecho de Ormuz. En un comunicado, el Cuartel Central General Jatam al Anbiya afirmó que Irán respondió “inmediatamente” con ataques contra embarcaciones militares de UE desplegadas.

La Guardia Revolucionaria describió la operación como una “acción amplia y precisa” que incluyó misiles balísticos, drones con múltiples ojivas y el desplazamiento de destructores iraníes.

PRESIÓN DIPLOMÁTICA. La tensión también llegó al Consejo de Seguridad de la ONU. El representante iraní, Amir Saeid Iravani, criticó la resolución promovida por EU y países del golfo para garantizar la navegación en Ormuz.

“La única solución viable en el estrecho de Ormuz es el fin definitivo de la guerra, el levantamiento del bloqueo marítimo y el restablecimiento del paso normal”, declaró Iravani.

Sostuvo que Washington intenta utilizar el conflicto para justificar acciones militares y aumentar la presión sobre Teherán. Mientras tanto, el primer vicepresidente iraní, Mohammad Reza Aref, aseguró que su país pronto celebrará “una gran victoria” frente a EU e Israel.

La confrontación impactó en los mercados energéticos. El petróleo West Texas Intermediate (WTI) subió 97.26 dólares por barril tras conocerse los enfrentamientos la región.