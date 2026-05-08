ICE retoma despliegues de agentes migratorios

Un agente fuerza la entrada a una vivienda en Minnesota, el 18 de enero.

EL ZAR FRONTERIZO de Estados Unidos, Tom Homan, anunció ayer el despliegue de siete mil nuevos agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en distintas ciudades del país, con el objetivo de reforzar el plan de deportaciones masivas impulsado por el presidente Donald Trump.

Durante una entrevista con Fox News, Tom Homan afirmó que otros tres mil elementos continúan en formación dentro de la academia y adelantó que los nuevos efectivos serán distribuidos en alrededor de 40 estados. El funcionario sostuvo que el incremento de personal permitirá elevar las cifras de expulsiones mientras disminuyen las detenciones en la frontera.

El principal asesor migratorio de la Casa Blanca señaló además que actualmente se realizan cerca de mil 200 arrestos diarios y recordó que el ICE detuvo a más de medio millón de inmigrantes indocumentados el año pasado. El magnate prometió durante su campaña alcanzar un millón de deportaciones.

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A su vez, la administración ha buscado suavizar la imagen pública de la agencia. El martes, Donald Trump difundió en Truth Social un logotipo no oficial que proponía renombrar a ICE como “Servicio Nacional de Inmigración y Control de Aduanas”, formando el acrónimo “Nice”.