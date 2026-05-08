Van 5 contagios por hantavirus en crucero

Personal sanitario evacúa a pacientes del crucero MV Hondius en Praia, el 6 de mayo.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) y autoridades sanitarias de distintos países mantienen bajo vigilancia el brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius, que partió el 1 de abril desde Ushuaia, Argentina, y que hasta ahora deja cinco contagios confirmados, cuatro sospechosos y tres fallecidos vinculados con la travesía.

El Dato: El ratón colilargo, llamado así por su larga cola, es un pequeño roedor silvestre, café claro, que vive en Chile y el sur de Argentina, es el principal transmisor de la cepa Andes.

El Ministerio de Salud argentino informó ayer que, por ahora, “no es posible confirmar el origen del contagio”, pese a las investigaciones abiertas con organismos internacionales y gobiernos de América, Europa, África y Asia.

La embarcación, operada por la empresa neerlandesa Oceanwide Expeditions, salió con 147 personas a bordo, 88 pasajeros y 59 tripulantes, y realizó escalas en la Antártida, Georgia del Sur, Nightingale, Tristán da Cunha, Santa Elena y Ascensión.

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El primer fallecido relacionado con la crisis fue un ciudadano neerlandés que murió el 11 de abril a bordo del barco. En ese momento no existían sospechas de hantavirus y no se tomaron muestras clínicas. Días después, su esposa, que ya presentaba síntomas gastrointestinales, fue trasladada junto con el cadáver a Johannesburgo, Sudáfrica, donde falleció el 26 de abril. El 4 de mayo una prueba PCR confirmó la infección por hantavirus.

14 centímetros llega a medir la cola del roedor transmisor

Las investigaciones apuntan hacia un viaje de observación de aves realizado por la pareja antes de abordar el crucero. Ambos turistas recorrieron durante meses regiones de Argentina, Chile y Uruguay donde circula la variante Andes, considerada la única cepa de hantavirus capaz de transmitirse entre personas mediante contacto estrecho.

“Con la información brindada hasta el momento por los países involucrados y los organismos nacionales intervinientes, no es posible confirmar el origen del contagio”, reiteró el Ministerio de Salud argentino.

RASTREOS INTERNACIONALES. Asimismo, la OMS rastrea a unas 80 personas que compartieron vuelo con la mujer neerlandesa antes de morir, además de pasajeros que descendieron en Santa Elena.

En tanto, aseguró que no existen razones para que el brote de hantavirus registrado en el crucero se convierta en una gran epidemia, ni puede compararse con lo sucedido con el Covid-19. “Esto no es coronavirus, este es un virus muy diferente, que lleva por allí un buen tiempo, lo conocemos”, declaró Maria Van Kerkhove, directora interina de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS.

Por su parte, las autoridades sanitarias de Chile y Uruguay descartaron que los turistas neerlandeses se hubieran contagiado en sus territorios, al considerar que las fechas de estancia no coinciden con el periodo de incubación del virus.

La variante Andes es endémica en zonas de Argentina y Chile y suele estar asociada al llamado ratón de cola larga, transmisor del virus mediante saliva, orina y heces contaminadas.

España aceptó recibir la embarcación en Canarias tras una solicitud de la OMS, mientras siguen las labores de monitoreo sanitario y epidemiológico del caso.

A su vez, el Departamento de Salud de Virginia dijo que monitorea a un residente que regresó del crucero MV Hondius, afirmó que la persona gozaba de buena salud y representaba un bajo riesgo para el público.