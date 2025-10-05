Nobel de Literatura 2025: ¿quiénes son los favoritos para ganar?

El próximo jueves, 9 de octubre, los académicos suecos dan a conocer el nombre del ganador del Premio Nobel de Literatura 2025. Aparecen las tradicionales quinielas que, como se ha visto pocas veces dan en el blanco: predecir años tras años al galardonado resulta divertido y se convierte en una cruzada de pronósticos en que cada grupo alista a sus escritores preferidos.

¿Quiénes son los favoritos para ganar el Nobel de Literatura?

El nombre de Cristina Rivera Garza, Premio Pulitzer por El invencible verano de Liliana, suena con verdadero énfasis entre los apostadores en el ámbito de la lengua española junto a Andrea Bajani, Arturo Pérez-Reverte, Isaac Rosa, Enrique Vila-Matas, Sara Mesa, Marta Sanz, Cristina Morales y Leonardo Padura. No olvidar que el último Nobel de Literatura a un escritor español recayó en el peruano Mario Vargas Llosa en 2010.

¿Tienen sentido los vaticinios y las acaloradas discusiones de lectores y críticos literarios en torno a este famoso reconocimiento que se concede desde 1901? Los académicos en los últimos años han demostrado que de nada sirven las predicciones. Europa y Estados Unidos han sido desdeñados y, asimismo, el género masculino: en los últimos siete gratificados, cuatro han sido mujeres (Tokarczuk, Glück, Ernaux y Kang). Aparecen regiones y países antes no tomados en cuenta (China, Bielorrusia, Polonia, Tanzania o Corea del Sur) como zonas literarias trascendente.

El fallo se convierte en un acto de total expectación: sorpresa en 2024 con la narradora y poeta surcoreana Han Kang de 53 años cuando la recompensaron. No podemos olvidar los desdenes de este laurel: Borges, Kafka, Tolstói, Orwell, Cortázar, Woolf, Pessoa, Auster, Carpentier, McCarthy, Javier Marías, Philip Roth... Y de los autores vivos: Joyce Carol, Murakami, Pynchon y Don DeLillo.

¿Cuál es la trayectoria de cada uno de los favoritos para el Nobel de Literatura 2025?

La Razón se arriesga, entra en el juego de los augurios y presentimientos y conforma una lista de posibles laureados:

Mircea Cărtărescu, narrador y poeta rumano de 69 años: fuerte candidato desde hace varios años. Su novela Seleinoide y la trilogía Cegador lo han ubicado como el escritor más importante de su país. Traducido a más de 20 lenguas y aclamado por la crítica internacional, es uno de grandes favoritos para el Nobel de Literatura 2025.

Mircea Cărtărescu ı Foto: Especial

Anne Carson: poeta, ensayista, traductora y docente canadiense. Ganadora del Premio Princesa de Asturias 2020. Autora de varios volúmenes de culto, donde destaca Autobiografía de Rojo.

César Aira: narrador argentino, uno de los mayores exponentes de la literatura hispanoamericana. Aval de más de 100 piezas narrativas. Cómo me hice monja, novela breve de culto.

Jamaica Kincaid (Antigua y Barbuda, 1949): Figura clave de las letras antillanas en lengua inglesa. Destacan sus novelas Mi hermano, Autobiografía de mi madre, Lucy y Annie John, títulos que se consiguen en español.

Adonis (Siria, 1930). Eterno candidato al Nobel literario. Poeta multipremiado. Árbol de Oriente. Antología poética. 1957–2007, recoge lo mejor de su obra lírica.

Adonis ı Foto: Especial

Haruki Murakami (Kioto, 1949). Posee el récord como candidato al Nobel de Literatura. De todos los autores de esta lista, quizás sea el más conocido en México con destacadas ventas de sus libros: Tokio Blues, Kafka en la orilla, 1Q84, Hombres sin mujeres, After Dark o el libro de cuentos, El elefante desaparece. Premio Princesa de Asturias de las Letras en 2023.

Salman Rushdie (Bombay, 1947): Novelista y ensayista británico-estadounidense de origen indio. Su carrera literaria ha estado ligada a las amenazas y censuras religiosas. Autor de dos novelas axiomáticas del siglo XX: Hijos de la medianoche y Los versos satánicos. El 12 de agosto de 2022, Rushdie recibió doce apuñalamientos en el cuello, en un ojo, en el pecho, en el hígado y en un brazo justo antes de dar una conferencia. Trágico episodio, en el que perdió el ojo derecho y la movilidad de la mano izquierda, así como graves consecuencias emocionales relatados en Cuchillo. Meditaciones tras un intento de asesinato. A la calidad de su producción literaria se añade su arrojo de abordar polémicos temas religiosos y políticos. Otro escritor de perseverante presencia en los pronósticos.

Salman Rushdie ı Foto: Especial

Can Xue. Destacan sus textos de ficción (novelas y relatos) redundan en un imaginario de franjas de fantasías especulativas. Hojas rojas, Bajos fondos o Nubes flotantes ya envejecidas: títulos traducidos al español. Sólo dos autores chinos han sido premiados con el Nobel de Literatura: Gao Xingjian (año 2000) y Mo Yan en 2012. Can Xue sería la primera mujer de origen chino en recibir este cotizado premio.

Margaret Atwood. Escritora canadiense de destacada trayectoria. Ha sido incluida en la lista de candidato al Nobel Literario muchas veces. Entre sus libros más conocidos y aplaudidos por la crítica se encuentran El cuento de la criada, El asesino ciego, Resurgir y Oryx y Crake. Ha incursionado en la narrativa, la poesía, el ensayo y el periodismo. Premio Príncipe de Asturias.

Antonio Lobo Antunes. Narrador, periodista y psiquiatra portugués. Orfebre de la palabra. Premio Camões y la Orden de las Artes y las Letras de la República francesa, entre otros prestigiados galardones. Destacan los volúmenes: ¿Qué caballos son aquellos que hacen sombra en el mar? y El archipiélago del insomnio y La última puerta antes de la noche. Fuerte candidato al Nobel Literario.

Thomas Pynchon (Nueva York, 1937): otro escritor que durante muchos años ha sido considerado favorito para Nobel Literario. Uno de los grandes novelistas estadounidenses, figura clave de la literatura de la posguerra. Destacan sus novelas: La subasta del lote 49, El arco iris de gravedad o Vicio propio. Novelista de culto.

Cristina Rivera Garza. Suena con persistencia su nombré en las quinielas. Premio Pulitzer. Escritora de estilo audaz en un discurso narrativo de expresiva libertad. Entre su obra destacan: Nadie me verá llorar, La cresta de Ilión, La muerte me da, La Casteñeda, El Invencible verano de Liliana.

La escritora Cristina Rivera Garza ı Foto: Andrea Murcia Monsivais @Cuartoscuro