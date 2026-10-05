Clara: El objetivo es construir la ciudad de todas las utopías

LA JEFA de Gobierno, ayer, en el Auditorio Nacional, con invitados y funcionarios clave de su Gobierno

A dos años del inicio de su mandato, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, destacó los logros alcanzados en este periodo, como la reducción de delitos de alto impacto, el alza de la inversión pública, la recuperación de espacios y las Utopías, éstas últimas que incluso ya cruzaron fronteras y ya se replicaron en Ecuador.

Desde el Auditorio Nacional, la mandataria local destacó que la inversión pública ha aumentado 55 por ciento y de 21 por ciento en ingresos propios, lo que se traduce en diversas acciones, como la entrega de tres mil 600 obras, la rehabilitación del Metro, la recuperación de espacios públicos, entre otras.

“Gobernamos con honestidad, finanzas sanas, empleo y austeridad republicana. No hay lujos ni gastos onerosos en el Gobierno, por eso el presupuesto rinde y podemos aumentar la inversión mientras que creamos nuevos programas sociales.

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El Dato: En el marco de los dos años de Gobierno, el gabinete de Clara Brugada firmará hoy el Código de Ética, Austeridad y Honestidad para reafirmar su compromiso con la ciudad.

“El presupuesto es dinero del pueblo y para el pueblo. En este Gobierno hay cero tolerancia a la corrupción”; mencionó.

Entre las obras llevadas a cabo, Brugada Molina destacó la recuperación de más de un millón de metros cuadrados del espacio público entre Utopías, parques y servicios de cuidado; asimismo, el reencarpetado de 450 kilómetros, la iluminación de 586 kilómetros y la transformación de 270 mercados públicos.

También recordó que ha entregado 100 kilómetros de electromovilidad, se renovó integralmente el Tren Ligero y lleva a cabo una inversión de 48 mil millones de pesos en el Metro. A estas acciones se sumaron los 19 mil millones de pesos en materia hidráulica, lo que representó 40 por ciento más que en 2024.

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Afuera del Auditorio Nacional, miles de personas acudieron a escuchar el mensaje de Brugada Molina.

Los apoyos sociales, la vivienda y las Utopías son acciones que ciudadanos consultados en el evento reconocen de la Jefa de Gobierno. Las calificaciones otorgadas fueron de ocho, nueve y 10, mientras que la seguridad apareció como una de las principales demandas para reforzar.

Las Utopías concentraron parte de los comentarios de las personas consultadas, pues resaltaron estos espacios por la atención que brindan a las mujeres y por el impulso al empoderamiento femenino.

“Me gustan las Utopías, precisamente porque ayudan a las mujeres y, sobre todo, está enfocada en esto de empoderar a las mujeres, que evitemos ya la violencia, que estamos en tiempo de mujeres y eso ha sido muy importante”, comentó a La Razón Carmen.

Clara Brugada y Leticia Ramírez (centro), ayer, en el Auditorio Nacional. ı Foto: Especial

Brugada Molina destacó el modelo de las Utopías en la capital y el cual ya fue retomado en Quito, Ecuador, donde el pasado 2 de octubre la Empresa Pública Metropolitana de Hábitat y Vivienda de esa ciudad abrió Quintopía, en la estación La Y de Trolebús, la cual estaba abandonada.

“El mundo reconoce la transformación de nuestra ciudad. Nuestro Gobierno ha recibido más de 30 premios, reconocimientos y certificaciones internacionales. ONU Hábitat otorgó a las Utopías, el Pergamino de Honor, uno de los máximos reconocimientos urbanos internacionales”, agregó Brugada Molina.

La mandataria local resaltó que este año estarán levantados o en proceso de construcción 32 estructuras de este tipo.

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LAS PETICIONES. Los apoyos a la comunidad fueron otro de los puntos reconocidos. Edina también otorgó un 10 por ese tipo de acciones y pidió reforzar la seguridad y la atención a problemas relacionados con socavones.

“En nuestra comunidad nosotros somos vulnerables y sí se ha visto que ha apoyado. Hay que reforzar la seguridad, pero eso es en todo el país. Su mejor proyecto han sido los apoyos (económicos) a la comunidad”, apuntó.

Los apoyos dirigidos a mujeres y personas mayores también fueron destacados por Leticia, quien calificó con 10 al Gobierno de Brugada. Para ella, uno de los programas más importantes son los apoyos económicos para personas de 57 a 59 y de 60 a 64 años, pero también pidió poner más atención a la seguridad.

“La apruebo, porque ella ha estado muy cerca de las personas y, sobre todo, se ha preocupado por las mujeres. Hay que reforzar la seguridad en todas las alcaldías”, comentó.

La seguridad volvió a aparecer en el testimonio de Salvador, quien dio una calificación de ocho. El programa de vivienda fue el que identificó como su favorito y señaló que aún existen deficiencias que requieren atención.

Al respecto, Brugada Molina expuso que de octubre de 2024 a la fecha los delitos de alto impacto disminuyeron 24 por ciento; además, entre junio y septiembre del presente año los homicidios están en mínimos históricos. En tanto, los feminicidios bajaron 48 por ciento en su mandato.

Acusa a la derecha de “cipaya”

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, acusó en su evento Rendición de Cuentas, por su segundo informe, a sectores de la derecha nacional que buscan “de forma servil” una intervención extranjera que les permita obtener lo que, afirmó, son incapaces de conquistar en las urnas.

“Hay una derecha cipaya que ya no cuenta con el apoyo del pueblo, que busca de forma servil una intervención extranjera, que les entregue lo que son incapaces de conquistar en las urnas”, sostuvo.

El señalamiento ocurre en un contexto en el que dirigentes de partidos de oposición han llevado sus críticas contra el Gobierno de México al extranjero, pues del 7 al 12 de septiembre el presidente del PAN, Jorge Romero, realizó una gira en Europa, mientras que el líder priista, Alejandro Moreno, según reportó La Jornada, ha hecho al menos 10 viajes a Estados Unidos desde 2020.

Brugada Molina llamó a cerrar filas en defensa de la soberanía nacional y expresó su respaldo a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

“Frente a ello hago un gran llamado a cerrar filas en defensa de la soberanía nacional y en respaldo a nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum (Pardo). ¡México no es traspatio de nadie!”, exclamó.

Fernanda Rangel