Personas formadas en un módulo de la Tesorería para pagar impuestos, en 2025.

El investigador en finanzas públicas subnacionales para el Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), Emilio Sánchez Salazar, estimó que, en la Ciudad de México, existe una fuga en el pago de la tenencia de entre seis mil y los 11 mil millones de pesos.

El especialista explicó a La Razón que este cálculo se realizó gracias a un simulador desarrollado por la institución, el cual reveló que entre 20 o 30 por ciento del parque vehicular en la capital del país paga este impuesto.

“Existen 15 entidades federativas de las 32 que recaudan el impuesto de la tenencia. Y muchas de esas entidades federativas, que sí recaudan el impuesto de la tenencia, ofrecen una serie de exenciones, subsidios, etcétera, que hacen que también no se llegue a la recaudación que se podría llegar aun cobrándola.

“Observamos que lo que en realidad se recauda en la Ciudad de México, son cuatro mil millones de pesos, pero en realidad se deberían de recaudar entre 10 mil y 15 mil millones de pesos. Y existe esta diferencia, porque en realidad, pues no todos los automóviles que circulan en la Ciudad de México tienen el emplacamiento aquí”, sentenció el experto.

El Dato: La Secretaría de Finanzas local ofrece el portal https://data.finanzas.cdmx.gob.mx/consulta_adeudos para la revisión de deudas sobre tenencia, multas y más.

Sánchez Salazar refirió que entre los motivos por los cuales ocurre esta “fuga” de capital están el incumplimiento de este impuesto y el emplacamiento en otras entidades federativas, lo que, a su vez, deriva, por ejemplo, en la evasión de multas viales en la ciudad.

De acuerdo con los datos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la capital, las autoridades locales recaudaron un promedio de cuatro mil 258 millones 909 mil 232 pesos anuales en tenencias, esto al contemplar los pagos correspondientes a los ejercicios fiscales 2022, 2023 y 2024.

El académico del CIEP además consideró que, como hay entidades de la Zona Metropolitana del Vale de México que no cobran la tenencia, éstas se han convertido en “paraísos fiscales” para los automovilistas y los motociclistas, incluso cuando vivan y circulen en la capital del país.

760 Pesos cuesta el refrendo vehicular en la ciudad

“El tema es que, algunos de estos estados no ofrecían tenencia, otros ofrecen una serie de exenciones, como una serie de alternativas para que las personas que viven en la Ciudad de México vayan a emplacar a estos lugares”, agregó Sánchez Salazar en entrevista.

Al corte de agosto de 2026, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México contabilizaba, al menos, ocho millones 775 mil 673 vehículos registrados en las 16 alcaldías.

Este número se dividió de la siguiente forma: ocho millones 306 mil 285 vehículos particulares; 339 mil 940 transportes públicos individuales y 129 mil 448 transportes de carga.