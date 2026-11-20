A primera vista, el lugar parece un acotamiento más de una carretera de Huitzilac, Morelos. A un costado hay una barrera que separa el camino de una zona boscosa y, detrás de ella, una barranca. Quien pasa sin detenerse difícilmente imaginaría lo que hay unos metros más abajo: grandes cantidades de basura mezcladas con tierra y restos óseos que las familias buscadoras han comenzado a recuperar.

El sitio forma parte de la segunda fase de una jornada metropolitana de búsqueda de personas desaparecidas en la llamada “triple frontera” entre la Ciudad de México, el Estado de México y Morelos, en la que participan colectivos y autoridades de las tres entidades.

Madres buscadoras quitan basura. ı Foto: David Patricio|La Razón

“Se parece a Llano de Vidrio. Es una zona de fácil ocultamiento: no hay cámaras, no hay señal, o sea, todo se presta. Y aparte tiene una profundidad inmensa”, explicó a La Razón la madre buscadora Jaqueline Palmeros, quien encontró parte de los restos de su hija Jael Montserrat en ese mismo lugar en el Ajusco, en la alcaldía Tlalpan.

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El Dato: Las autoridades capitalinas informaron recientemente que 79 por ciento de las 177 desapariciones en octubre fue por ausencia voluntaria.

La primera etapa de búsqueda en la “triple frontera” se realizó del 10 al 13 de noviembre, en una región más cercana a la laguna de Zempoala. La segunda, correspondiente a la zona dos, comenzó el 17 y concluye hoy, con recorridos en el acotamiento y otros puntos cercanos, más hacia Huitzilac.

En esta última área, las familias indicaron que han localizado cerca de 200 fragmentos óseos desde el inicio de la semana, de acuerdo con el recuento de una de las buscadoras. La cifra incluye piezas de distintos tamaños, desde fémures hasta fragmentos más pequeños, como costillas, falanges, vértebras y molares.

Además de los huesos que podrían corresponder a personas, también se han encontrado restos de animales, como gallinas y ejemplares de ganado, entre ellos ovejas. No obstante, las autoridades periciales enviarán todos los restos óseos a análisis para determinar su origen.

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Hasta el momento, y de acuerdo con la información proporcionada durante la jornada, las autoridades sólo han registrado un indicio. En el primer día de búsqueda en esta área fue localizado un cráneo y, desde entonces, las familias también han tratado de encontrar la mitad de la mandíbula inferior izquierda que le falta.

Para recuperar las piezas más pequeñas, los equipos usan cribas, por las cuales buscan en la tierra y revisan los residuos que se acumulan en el terreno, donde la gran cantidad de basura dificulta las labores.

Manta con fichas de de-saparecidos. ı Foto: David Patricio|La Razón

En algunos puntos, los desperdicios forman capas de más de 40 centímetros y se mezclan con materia orgánica y tierra. Entre los residuos aparecen bolsas y costales con restos óseos de animales y presuntamente humanos, envases de plástico y vidrio, latas de cerveza, pañales, toallas sanitarias y hasta telas que parecen haber sido utilizadas en lonas de campaña.

La barranca tiene una profundidad aproximada de 140 metros en el punto al que han llegado los equipos, aunque las labores se han concentrado en los primeros metros del descenso. Para las familias, la ubicación representa un riesgo: es aislada, sin señal telefónica ni cámaras de vigilancia y con poca circulación de vehículos.

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La jornada reúne a familiares de personas desaparecidas desde hace años. Algunas tienen pistas sobre sus seres queridos en otros puntos, pero acuden a distintas búsquedas, porque no saben dónde fueron llevados y no descartan que puedan encontrarlos en otro sitio.

Entre ellas está Rocío, quien busca a su hija Karen desde hace ocho años. La madre recordó que la joven salió de casa para regresar de su trabajo en una obra de Santa Fe, donde se instalaban ventanas de aluminio. Desde entonces, ha buscado respuestas por su cuenta y ha tratado de reconstruir los últimos movimientos de su hija.

“Mi hija tiene que estar viva y va a volver”, sostuvo. Aunque no puede acudir todos los días a las jornadas, debido a las labores de su casa y los gastos que implica trasladarse, se suma cuando puede y acompaña la búsqueda de otras familias.

Un objeto es analizado por personal. ı Foto: David Patricio|La Razón

La cercanía de las fiestas de fin de año tampoco le resulta sencilla. Los cumpleaños y las celebraciones dejaron de ser iguales. Rocío contó a La Razón que no encienden una vela por Karen durante el Día de Muertos porque no saben si está viva o muerta.

En medio de la incertidumbre, escuchar que en otros lugares encontraron personas desaparecidas no siempre significa una esperanza concreta: para ella, todavía no hay una pista que la conduzca hasta su hija.

Por su parte, el pasado 17 de noviembre el comisionado para la Búsqueda de Personas en la Ciudad de México, Luis Gómez Negrete, informó que durante este año se han acumulado entre 10 y 20 reportes de personas desaparecidas en la zona del Ajusco, pero destacó que todas ellas han sido halladas.

“Hemos tenido este año diversos reportes en la zona. Todos se han resuelto. Ninguno ha sido víctima. Eso es producto de la mejora de las condiciones que justamente, pues, han cambiado radicalmente, pero seguimos buscando personas”, señaló el funcionario capitalino.

En las labores de la jornada participan los colectivos Una Luz en el Camino y Mariposas Buscadoras, así como familias y personas solidarias. También colabora personal de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, agentes de la Policía de Investigación de la Fiscalía capitalina, policías y bomberos de Morelos, elementos de Protección Civil de esa entidad y personal de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.