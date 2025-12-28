Esta es la verdadera historia del profeta Ebo Noah; el “Noé” que construyó 8 arcas para un diluvio que no ocurrió

En redes sociales el nombre de Ebo Noah comenzó a hacerse viral luego de que este afirmara que recibió un mensaje de Dios sobre un diluvio que llegaría a la Tierra el pasado 25 de diciembre.

Ebo Noah es un hombre que reside en Ganha, y luego de haber comenzado a publicar videos en agosto de 2025, este comenzó a ganar popularidad no sólo en su país sino alrededor del mundo.

El hombre aseguraba que Dios le había dado un mensaje para advertir a la humanidad de un diluvio que ocurriría el 25 de diciembre de 2025, por lo que incluso comenzó a construir arcas con la intención de salvar la vida de miles de personas.

Debido a esto, Noah comenzó a ser nombrado como el nuevo Noé, debido a la similitud que sus acciones estaban teniendo con el relato bíblico en el que Noé construyó un arca.

La verdadera historia de Ebo Noah, el nuevo “Noé”

Debido a que Ebo Noah aseguraba que un diluvio cambiaría la vida en la Tierra, este comenzó a registrar en videos el proceso de construcción de ocho arcas en las que podían ingresar hasta 5 mil personas.

Ebo Noah aseguraba que después del 25 de diciembre la lluvia duraría hasta tres años sin parar, y debido al alcance que tuvieron las afirmaciones de profecías, en algunos videos de redes sociales aseguraban que este habría sido arrestado.

Asimismo, algunos videos que circulan en redes sociales muestran imágenes en las que cientos de personas, convencidas de la versión que este contaba sobre el supuesto diluvio, están vendiendo sus pertenencias y dándole dinero a Ebo Noah.

Después de que este 25 de diciembre no llegara el diluvio que habría sido anunciado por el nombrado profeta comenzaron a circular videos en los que una de las arcas de Ebo Noah estaba prendida en llamas.

De acuerdo con la versión de algunos medios locales, este incidente habría sido ocasionado por un hombre que se vio afectado con las afirmaciones del “nuevo Noé”, pues este sintió que tanto él como su familia fueron engañados.

Tanto el hombre como su familia se habrían mudado cerca de una de las arcas de Ebo en espera de la llegada del diluvio, por lo que luego de que este no ocurriera, el hombre prendió fuego a un arca que posteriormente se confirmó que no pertenecía al presunto profeta.

