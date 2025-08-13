Desde Ghana, ‘Alito’ Moreno denuncia persecución política en México

Desde Addis Abeba en Ghana, el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, denunció el grave retroceso democrático en México, la persecución política y la urgencia de defender las libertades.

Al participar en la cumbre de Partidos Políticos Africanos en esta ciudad, dijo que el presidencialismo extremo ha permitido al populismo destruir la República, “como es el caso de mi país, en México, donde se eliminó la separación de poderes en favor de un Ejecutivo que controla todo”.

El también presidente de la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (COPPPAL) dijo que en México se eliminaron los contrapesos, de tal forma que un partido político controla el Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial.

Aseguró que “todo en México fue cooptado por un solo partido , el partido Morena, y eso no lo podemos permitir”.

Explicó que “esta antidemocrática circunstancia, ha debilitado profundamente el Estado social y democrático de nuestro país, dando lugar a un imparable proceso de corrupción, pero, sobre todo, de vínculos de un gobierno señalado por estar en contacto permanente con el crimen organizado”.

El senador priista sostuvo además que esa alianza llevó a que el partido Morena en el gobierno y sus políticos hicieran acuerdos inconfesables con el crimen organizado , que son organizaciones que han sido declaradas terroristas en distintos en distintos puntos del mundo, sobre todos por nuestros socios comerciales, los Estados Unidos.

Informó que “destruyeron los órganos autónomos y lo que hoy está más o menos en pie, lo tenemos que defender, que son los órganos electorales y el Tribunal Electoral”.

“Yo quiero decirles que nosotros nos hemos mantenido en la lucha en defensa de la democracia y en defensa de la nación, no obstante, de sufrir campañas de ataques contra nosotros y contra nuestras familias” Alejandro Moreno, dirigente del PRI



Consideró que estos foros internacionales son clave para que el mundo sepa lo que está pasando en nuestro país, y advirtió que la democracia se defiende todos los días.

