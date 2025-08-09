Senado alista toma de protesta de Poder Judicial

Sesión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión del 23 de julio del 2025

El Senado de la República inició los ensayos para la ceremonia oficial en la que rendirán protesta las personas juzgadoras electas en el Proceso Electoral Federal Extraordinario del 2024-2025, del próximo 1 de septiembre en el Salón de Sesiones.

El acto se desarrollará de las 18:30 a las 23:30 horas y reunirá a un total de 881 integrantes del Poder Judicial que asumirán cargos. Los participantes serán cinco ministras y cuatro ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como tres magistradas y dos magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ).

El Salón de Plenos del Senado permanecerá cerrado hasta el 1 de septiembre, día de la ceremonia, debido a trabajos de remozamiento.

También tomarán protesta una magistrada y un magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), junto con diez magistradas y cinco magistrados que se integrarán a las Salas Regionales de ese mismo tribunal.

A ellos se sumarán 474 magistradas y magistrados de Tribunales Colegiados de Circuito y de Apelación, así como 386 juezas y jueces de Distrito. Cada persona juzgadora podrá acudir acompañada de, al menos, un invitado.

La ceremonia arrancará a las 19:30 horas con la toma de protesta de las ministras y ministros de la SCJN. Después será el turno de la magistrada y el magistrado de la Sala Superior del TEPJF, seguidos por las y los integrantes de las Salas Regionales del mismo tribunal, y finalmente, las magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial.

La sesión será declarada permanente por la presidencia de la Mesa Directiva, que enviará a una Comisión de Cortesía —integrada por representantes de la vicepresidencia y la secretaría de la Mesa— para recibir y conducir a las ministras y ministros al recinto. Una vez reunidos, la presidencia dará la bienvenida y recordará a las Personas Juzgadoras Electas su obligación constitucional de rendir protesta.

El acto seguirá el protocolo de toma de protesta, después, las personas juzgadoras subirán al presídium para recibir su constancia y se tomen la fotografía oficial.