Gerardo Fernández Noroña no descarta repetir en la Presidencia del Senado

Luego de reconocer que el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que tiene como lema “primero los pobres”, aún no ha llegado a los más vulnerables, Gerardo Fernández Noroña no descartó volver a competir por la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República.

Lo anterior después de que cuatro mujeres han anunciado su interés por ocupar dicho cargo a partir del 1 de septiembre, Verónica Camino, Geovanna Bañuelos, Laura Itzel Castillo y Guadalupe Chavira, e incluso, adelantó el propio Fernández Noroña, hay una senadora más que ha dicho que quiere la presidencia de la Cámara alta, aunque no dio su nombre.

“Pues todavía no sé si eso va a suceder de que no voy a presidir la mesa directiva, porque están apuntando tantos que ya me están dando ganas de apuntarme. O sea, yo creo que el grupo parlamentario debería hacer una valoración muy seria en esta coyuntura, qué perfil sería el más adecuado, más allá de su condición de hombre o mujer, su orientación sexual, su credo o falta de él, yo creo”, dijo.

A pregunta expresa de que si le gustaría repetir en el cargo, respondió que “esa pregunta ni se pregunta. Explicó que, incluso podría ser solo el primero de septiembre cuando toman protesta las personas juzgadoras.

“O sea, ese es el cierre de un ciclo. Es más, si me dijeran ‘solo vas a estar el primero de septiembre’, ya con eso, porque es un ciclo que nos tocó construir y se cierra ahí este primer momento histórico fundamental, y claro que para mí sería un enorme honor que pudiera yo tomarle protesta al nuevo Poder Judicial, me gustaría mucho, lo he manifestado”, puntualizó.

El senador morenista dijo, por otro lado, que Morena no ha cumplido con el lema de que “primero los pobres”, ya que todavía hay gente, niños, niñas, mujeres y hombres que tienen problemas económicos y sociales.

“Nuestro movimiento dice que primero los pobres y no hemos llegado a los más pobres, no hemos llegado a las personas en situación de calle. Y tenemos que llegar a las personas en situación de calle, niños, niñas, adultos mayores, adultos mayores, jóvenes, gente de toda edad.

“Tenemos que construir un proyecto para que no haya una sola persona en situación de calle en nuestra patria. Ayer en el mitin en Tenosique, se acercó Álvaro, un chiquito de 11 años, parecía más pequeño, no está bien alimentado, boleando zapatos, pues no debe haber ni un niño ni una niña trabajando en nuestra patria”, destacó.

Gerardo Fernández informó que fue invitado a visitar Palestina, lo que hará posiblemente en su calidad de presidente del Senado, antes del 1 de septiembre o después, como un senador más, con el fin de constatar las condiciones inhumanas en que viven los habitantes de Gaza.

Además, explicó, se avanzaría en el propósito de abrir las puertas de México a niñas y niños huérfanos como refugiados, en lo cual estuvo de acuerdo este lunes la Presidenta Claudia Sheinbaum.

