Guadalupe Chavira alza la mano para presidir el Senado

La senadora de Morena, Guadalupe Chavira de la Rosa se sumó a la carrera por la presidencia de la Mesa Directiva del Senado de la República, que dejará el 1 de septiembre próximo Gerardo Fernández Noroña.

Lo anterior después de que sostuvo algunas reuniones con varios integrantes de la bancada de Morena, quienes le manifestaron su respaldo para buscar una candidatura de unidad.

“Es hora de sumar, porque tenemos todavía por delante muchas iniciativas pendientes con reformas que el país necesita y el Senado es la cámara donde se debe privilegiar el diálogo, el respeto y los acuerdos por el bien de México. Lo sé porque ya me tocó presidir una Mesa Directiva, construyendo con firmeza y apego al reglamento, pero también con respeto a quienes representan la pluralidad del país”, señaló en un comunicado.

El senador, Gerardo Fernández, actual presidente del Senado Foto›Cuartosuro

Las senadoras que han levantado la mano para presidir la Cámara alta se encuentran Laura Itzel Castillo, de Morena; Geovanna Bañuelos de la Torre, del Partido del Trabajo, y Verónica Camino Farjat, también de Morena y actual secretaria de la Mesa Directiva.

Castillo Juárez cuenta con el visto bueno del líder senatorial saliente, Gerardo Fernández, quien semanas atrás la “destapó” como una de sus posibles sucesoras para el segundo año legislativo.

En ese sentido, Chavira de la Rosa refirió que, entre las senadoras que han manifestado su intención de aspirar a este cargo en el Senado, hay respeto por el trabajo realizado en este primer año “pero sobre todo por la trayectoria personal y política de cada una”.

De acuerdo con el calendario, la elección de la nueva Mesa Directiva del Senado se realizará a finales de agosto, con el objetivo de que el 1 de septiembre arranque con nueva presidenta.

La oposición ha reclamado que sea rotativa la presidencia de la Mesa Directiva, como sucede en la Cámara de Diputados, sin embargo, la mayoría oficialista y sus partidos aliados del PT y del Verde Ecologista de México se oponen a esa posibilidad.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT