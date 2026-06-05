Docentes toman casetas y cruces fronterizos tras 4 días de huelga

Mientras la comisión negociadora permanecía en la Secretaría de Gobernación (Segob), en la calle la presión de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) tomó otro ritmo. Los contingentes liberaron peajes en accesos carreteros a la Ciudad de México y replicaron acciones en distintos puntos del país.

A lo largo del día, docentes iniciaron la liberación de plumas en Tlalpan, San Marcos, La Venta y Ojo de Agua. Los puntos forman parte de corredores de la capital del país hacia Cuernavaca, Puebla, Toluca y Pachuca, donde automovilistas pasaron sin cobro durante la jornada.

Fuera del Valle de México, la Sección 22 de Oaxaca concentró actividades en el Aeropuerto Internacional de Oaxaca, la terminal de abastecimiento de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la caseta de Huitzo. En Chiapas, integrantes de la Sección 7 cerraron accesos de Tuxtla Gutiérrez y sumaron esa acción al plantón que mantienen en el centro de la capital estatal.

Guerrero tuvo una de las réplicas sobre la Autopista del Sol. Integrantes de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación en Guerrero (CETEG) liberaron el paso en la caseta de Palo Blanco, en la salida sur de Chilpancingo. Baja California sumó una protesta fronteriza en El Chaparral, en Tijuana, con filas y afectaciones al tránsito.

Frente a versiones que calificaron la liberación de peajes como extorsión, la representación del magisterio rechazó el señalamiento. “No, es paso libre ante una situación de encarecimiento incluso en esta parte de los peajes”

Sin una definición sobre una reunión directa con la Presidenta Claudia Sheinbaum, la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) mantuvo como demanda central la abrogación de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) de 2007, así como una jubilación digna para el magisterio y demás empleados públicos.

Durante la conferencia posterior a la mesa con funcionarios federales, Yenny Aracely Pérez Martínez, secretaria general de la Sección 22 de Oaxaca, afirmó que la representación docente acumula tres reuniones con secretarios de Estado, pero no ha recibido una ruta para el diálogo con la mandataria. “Hoy no tuvimos respuesta respecto a la mesa directamente con la Presidenta y la CNTE”, expuso.

Aunque el Gobierno federal presentó un planteamiento para trabajadores sujetos a cuentas individuales, la comisión de negociación aclaró que no aceptará ese esquema sin consultar a sus bases. La decisión pasará por secciones, asambleas estatales, la Asamblea Nacional Representativa y contingentes que participan en la huelga nacional.

En ese punto, Pérez Martínez marcó distancia frente al alcance de la propuesta oficial. “Nosotros no hemos aceptado de ninguna manera que cubra nuestra demanda central, que es la abrogación de la ley del ISSSTE”, dijo la dirigente.

Previo al encuentro, la CNTE llegó a la Segob con un posicionamiento de rechazo a las respuestas presentadas un día antes por esa dependencia, la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el ISSSTE. Sostuvo que los planteamientos oficiales “no cubren la solución” a sus exigencias.

A cuatro días del inicio de la huelga nacional, el magisterio afirmó que la eliminación de la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) no equivale, por sí sola, a la abrogación de la reforma educativa.

La comisión también reportó cerca de 20 carpetas de investigación contra maestros que participaron en los paros escalonados de 72 horas, principalmente en Guerrero. Según la representación sindical, esos expedientes forman parte de las presiones contra el movimiento.

Por esa razón, la secretaria general de la Sección 22 denunció algunos comunicados de autoridades educativas en Sonora, Chiapas, San Luis Potosí y la Ciudad de México contra docentes que participan en las protestas. La dirigente pidió al titular de la SEP, Mario Delgado, emitir un documento dirigido a estas entidades para frenar sanciones administrativas y económicas contra los maestros.

La CNUN planteó a Segob una exigencia adicional y pidió garantizar la reparación integral del daño a docentes que reportaron agresiones durante la jornada de lucha iniciada el 1 de junio, además de proteger la integridad física de quienes permanecen en protesta.

De cara a la continuidad de las protestas, la CNTE aseguró que su movilización tiene carácter pacífico y atribuyó los hechos de tensión del lunes a una agresión externa. La comisión pidió a las autoridades asumir responsabilidad por el uso de artefactos de represión y garantizar la integridad física de quienes participan en la jornada de lucha.

Ante las acusaciones que ubican al movimiento dentro de la ultraderecha, la comisión rechazó esa narrativa. “Nosotros somos parte de un movimiento que lucha por los derechos de los trabajadores y que está con el pueblo”, afirmó.