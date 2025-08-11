Israel avanza en Gaza y asesina a periodistas, mientras crecen críticas

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reafirmó ayer su determinación de ampliar la ofensiva militar en Gaza, un conflicto que ya suma 22 meses y ha cobrado miles de vidas. Ante crecientes críticas nacionales e internacionales, Netanyahu defendió que no existe otra alternativa que “terminar el trabajo y completar la derrota de Hamas”, el grupo terrorista que controla la Franja. Este anuncio incluye ahora una operación más amplia, que además de la ciudad de Gaza abarcará los “campamentos centrales” y la zona de Muwasi, donde se concentran más de medio millón de desplazados, según la ONU.

En tanto, ayer en la noche fuertes ataques aéreos sacudieron la ciudad de Gaza. En uno de los episodios más dramáticos, un ataque israelí impactó una tienda de campaña para periodistas cercana al hospital Shifa, que causó la muerte del reconocido corresponsal de Al Jazeera, Anas al-Sharif, y tres colegas más, junto con un conductor.

El Dato: Australia planea reconocer un Estado palestino este lunes, siguiendo medidas similares de Francia, Gran Bretaña y Canadá, informó el Sydney Morning Herald.

La Fuerza de Defensa de Israel (FDI) afirmó que al-Sharif estaba vinculado con Hamas y que dirigía una célula terrorista responsable de lanzar cohetes contra civiles israelíes, pero esta acusación fue rechazada rotundamente por Al Jazeera y grupos defensores de la libertad de prensa, que calificaron el ataque como un intento de silenciar las voces independientes.

El asesinato de al-Sharif, uno de los periodistas más populares en Gaza, con más de medio millón de seguidores en redes sociales, generó una condena generalizada. La relatora especial de la ONU para la libertad de expresión, Irene Khan, señaló que las acusaciones contra él carecían de fundamentos sólidos y advirtió sobre los riesgos que enfrentan los comunicadores en zonas de conflicto. Este hecho se suma a un alarmante balance: desde el inicio de la guerra, al menos 237 periodistas han perdido la vida en Gaza, un número que refleja la gravedad de la situación para quienes intentan documentar la realidad sobre el terreno.

Al Jazeera dijo que Al Sharif había dejado un mensaje en las redes sociales para que se publicara en caso de su muerte que decía: “...Nunca dudé en transmitir la verdad tal como es, sin distorsión ni tergiversación, con la esperanza de que Dios fuera testigo de aquellos que permanecieron en silencio”.

237 periodistas han perdido la vida en Gaza, por fuego israelí

1,370 gazatíes han muerto en búsqueda de comida desde mayo

Crisis humanitaria y ataques. Asimismo, en una sesión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU, países como China y Rusia criticaron duramente la escalada bélica y la política de Israel, advirtieron sobre un castigo colectivo a la población palestina. Mientras, Estados Unidos defendió el derecho de Israel a proteger su seguridad y se opuso a sanciones, ejerciendo su poder de veto para bloquear medidas que consideran injustas para su aliado. Esta división ha paralizado acciones efectivas para aliviar el sufrimiento en Gaza y encontrar una salida diplomática al conflicto.

En tanto, Netanyahu sostuvo una conversación con el presidente estadounidense Donald Trump para informarle sobre el plan de acción en Gaza, agradeciendo su “firme apoyo”. El premier afirmó que el objetivo no es ocupar Gaza, sino liberarla y desmilitarizarla, dijo que el control de seguridad estaría en manos del ejército israelí, mientras que una administración civil no israelí tomaría el mando en otros aspectos. Pese a estas declaraciones, la comunidad internacional teme que la ofensiva sólo intensifique el sufrimiento y prolongue la guerra.

El Tip: La muerte de periodistas y la agonía de la población reflejan un conflicto atrapado entre la seguridad de Israel y la supervivencia de Gaza.

Mientras, Alemania suspendió exportaciones de equipo militar que podría ser usado en Gaza, y Reino Unido advirtió que la ofensiva podría exacerbar el conflicto y aumentar el derramamiento de sangre. Organismos de derechos humanos y actores regionales pidieron sanciones contra Israel, al señalar que sus acciones han causado miles de muertes civiles, entre ellas mujeres y niños. Por su parte, Hamas rechazó categóricamente el plan de Netanyahu y reiteró que no se desarmará sin el reconocimiento de un Estado palestino independiente.

Asimismo, de acuerdo con reportes de hospitales y testigos, al menos 31 palestinos murieron mientras esperaban recibir asistencia alimentaria, muchos de ellos en disparos ocurridos cerca de puntos de distribución controlados por Israel. La ONU informó que más de 1,370 personas han perdido la vida desde mayo en busca de ayuda básica, una cifra que ha generado fuertes críticas a la política israelí, aunque el gobierno de Netanyahu sostiene que Hamas es responsable por el desvío de ayuda y la inseguridad en estas áreas.

En respuesta a la creciente indignación, Netanyahu negó la existencia de una política de hambruna y afirmó que su gobierno trabaja para aumentar la cantidad de puntos de distribución y garantizar el acceso a la ayuda. Sin embargo, las imágenes y testimonios de la población evidencian una realidad opuesta, donde el hambre y la desesperación se han convertido en compañeros constantes. Esta situación se agrava con el avance de las operaciones militares, que han desplazado a la mayoría de los habitantes, y que deja a miles atrapados entre la violencia y la falta de recursos.

La estrategia, aprobada la semana pasada por el Gabinete de Seguridad, busca desmantelar las últimas zonas de resistencia de Hamas en la región. Sin embargo, la decisión generó controversia interna, pues algunos miembros de la coalición de Netanyahu criticaron que atacar sólo la ciudad de Gaza no sería suficiente para garantizar la victoria. A pesar de a segurar que se establecerán “zonas seguras”, esas áreas ya habían sido blanco de bombardeos anteriormente.