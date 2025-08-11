‘Alito’ Moreno denuncia a Nicolás Maduro ante la FGR por delincuencia organizada

Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente nacional del PRI, denunció este lunes ante la Fiscalía General de la República (FGR) al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, para que se investigue por presuntos vínculos con el crimen organizado, con cárteles mexicanos y por su supuesta relación con políticos de Morena.

En un mensaje publicado en sus redes sociales, el senador advirtió que el mandatario venezolano, sobre quien el gobierno de Estados Unidos ofrece una recompensa de 50 millones de dólares, debe responder ante la justicia.

Al informar que había presentado la denuncia ante la FGR, “Alito” Moreno dijo que los narcopolíticos deben desaparecer de México, de América Latina y del mundo entero.

En su denuncia, el dirigente del PRI acusó al mandatario venezolano por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y otros.

“Independientemente del probable antes señalado, esta denuncia se presenta de igual manera contra de quien o quienes resulten responsables, solicitando en caso de que el delito o los delitos que se integren requirieran de querella se tenga por formulada la misma de manera expresa”, mencionó en la demanda.

Alejandro Moreno indicó que Nicolás Maduro Moros funge actualmente como presidente de la República Bolivariana de Venezuela, “a partir de un fraude electoral”.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ı Foto: Reuters

