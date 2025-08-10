Vinculan a proceso a presunto responsable del crimen de fiscal Vásquez Reyna

Jareth Roberto “H”, sicario de "Los Metros", vinculado a proceso por el crimen del delegado Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna.

Jareth Roberto “H”, uno de los presuntos responsables del homicidio del delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, fue vinculado a proceso este domingo por un juez de control federal.

La FGR informó, en un comunicado, que el impartidor de justicia dictó prisión preventiva justificada en contra del líder de la célula delictiva ligada al Cártel del Golfo. Además, dispuso de cuatro meses para la investigación complementaria.

La camioneta del delegado de la FGR en Tamaulipas, Ernesto Vásquez (en el círculo), luego del ataque en el que perdió la vida el pasado lunes 4 de agosto, en Reynosa. Fotos›Especial

Ya en audiencia, el juez de control determinó que la detención se realizó dentro de los parámetros de legalidad, por lo que además dictó en su contra auto de vinculación a proceso y la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Centro Federal de Reinserción Social No.1 Altiplano Fiscalía General de la República



De acuerdo con las autoridades, Jareth Roberto es señalado como un sicario de “Los Metros”, una facción del CDG y uno de los principales responsables del huachicol fiscal en la zona, es decir, de la importación ilegal de combustibles desde Texas por aduanas mexicanas.

La Fiscalía General recordó que el acusado fue detenido con ayuda de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como de las fuerzas armadas en la ciudad de Reynosa con armas de fuego, cargadores, cartuchos y droga.

#FGRInforma | #FGR en Tamaulipas, logró la vinculación a proceso contra Jareth Roberto "H", probable responsable del homicidio del Fiscal Federal en Tamaulipas, Licenciado Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna. ▶️ https://t.co/lkwGzXABIA pic.twitter.com/ShGZKIWV5j — FGR México (@FGRMexico) August 10, 2025

Ernesto Vásquez, delegado de la FGR, murió el pasado 4 de agosto víctima de un atentado cuando desconocidos lanzaron una granada que provocó el incendio de la camioneta Cadillac en la que circulaba por el Boulevard Miguel Hidalgo, vialidad que conduce al puente internacional Reynosa-Hidalgo.

El funcionario alcanzó a salir de la unidad e intentó arrastrarse para ponerse a salvo, sin embargo, un grupo de sicarios llegó hasta él y lo remató con varios disparos de arma de fuego.

