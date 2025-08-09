Cae implicado en el crimen de delegado de FGR en Tamaulipas

en el ataque al fiscal federal en Tamaulipas, ocurrido el 4 de agosto, la camioneta en que viajaba fue incendiada. En el recuadro, imagen del detenido, ayer.

La Fiscalía General de la República (FGR) dio a conocer la captura de Jaret Roberto “N”, señalado como uno de los presuntos responsables del asesinato del fiscal federal en Tamaulipas, Ernesto Cuitláhuac Vásquez Reyna, ocurrido en Reynosa el pasado lunes.

De acuerdo con la institución, está identificado como miembro de Los Metros, facción del Cártel del Golfo, señalada como uno de los principales grupos dedicados al huachicol fiscal en la región.

El Dato: Tania Contreras, presidenta electa del PJ de Tamaulipas, desmintió que estuviera bajo la investigación de la FGR del estado.

Vázquez Reyna fue asesinado el pasado 4 de agosto en Reynosa. En principio fue atacado con explosivos, los cuales le provocaron heridas, y luego fue rematado a tiros, mientras circulaba por una concurrida avenida.

De acuerdo con un video difundido en redes sociales, el delegado estatal de la FGR bajó herido de la camioneta Cadillac negra, y se arrastró unos metros, tras sufrir el ataque en su contra, aparentemente con una granada. Sin embargo, segundos después, una camioneta color gris se acercó a él y desde dentro sus tripulantes le dispararon en varias ocasiones.

Compañeros del delegado, a través de la agencia AP, señalaron que la víctima manejaba su camioneta personal en el momento del ataque y no el vehículo blindado que le fue asignado por el Gobierno federal, y agregaron que, a pesar de contar con escoltas asignados, los usaba poco y ese día no había salido de la oficina con ellos.

Cinco horas después de perpetrado el asesinato del fiscal Ernesto Vásquez, fue localizada la camioneta donde presuntamente viajaban los agresores. La ubicación de la unidad tuvo lugar en la colonia Lomas del Real de Jarachina, a no más de cinco kilómetros de donde ocurrió el ataque contra el funcionario.

Ayer, la FGR explicó que la aprehensión de Jaret Roberto “N”, uno de los presuntos responsables del atentado, y quien tenía en su contra una orden de aprehensión, se realizó en un centro de rehabilitación de Reynosa, donde presuntamente se ocultaba. En el lugar, autoridades aseguraron dos armas largas, cargadores, cartuchos y droga.

Según el órgano de procuración de justicia, la detención fue posible tras identificar un vehículo que fue utilizado por los agresores. Además, el análisis del teléfono móvil de Jaret Roberto “N” permitió confirmar su participación directa en el homicidio.

El detenido será presentado ante un juez federal, quien en los próximos días definirá su situación jurídica, mientras continúan las investigaciones para localizar y capturar a otros implicados en el crimen.

En primera instancia, las autoridades federales vincularon el asesinato del fiscal al robo de combustible, una de las actividades principales del Cártel del Golfo, el cual opera en el extremo este de la frontera mexicano-estadounidense.

Desde 2017, las células del Cártel del Golfo han generado una espiral de violencia debido a su lucha interna por controlar la franja fronteriza y sus zonas aledañas. Expertos en seguridad han afirmado que el asesinato del delegado fue para “mostrar músculo” ante la ley.

Horas después de que se dio a conocer la detención de Jaret Roberto “N”, Tania Gisela Contreras López, presidenta electa del Poder Judicial de Tamaulipas, desmintió las versiones periodísticas que empezaron a circular, en el sentido de que Ernesto Cuitláhuac Vásquez la investigaba a ella.

En una publicación en sus redes sociales, la juzgadora electa aclaró que, en su momento, la dirigencia estatal del PAN presentó una denuncia en su contra, pero exhibió un documento en el que se lee que desde el 10 de julio, tras realizar una investigación, la FGR, a través del MP, “resolvió el no ejercicio de la acción penal” al determinar que “no existían elementos probatorios que sustentaran los señalamientos en su contra”.