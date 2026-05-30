Desechan solicitud de juicio político a Maru Campos en Cámara de Diputados

“Me han informado que no fue ratificada la solicitud de juicio político en contra de la gobernadora Maru Campos”, dio a conocer la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, por lo que queda sin efecto la petición enviada por diputados locales de Chihuahua.
López Rabadán señaló que los solicitantes contaban con tres días para llevar a cabo dicha ratificación, lo cual no se llevó a cabo.
“No existe ya, en términos formales, una solicitud de juicio político en contra de la gobernadora Maru Campos. Una vez que no se ha ratificado no se tiene por presentada la solicitud”, indicó en entrevista con reporteros locales de Chihuahua.
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Consideró que este hecho es un ejemplo de que siempre será bueno estar del lado correcto de la historia y de la ley.
El dilema es claro, abundó, entre acompañar a quienes quieren un país secuestrado por el narco y ponerse de acuerdo con los cárteles y quienes quieren desmantelar narcolabotarios y exigir que el crimen organizado que no se meta en las elecciones.
“En este dilema, estoy segura que millones de mexicanos queremos estar del lado correcto, del lado de la ley y de las familias en Chihuahua y en todo México”, sostuvo.
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MSL