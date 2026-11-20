Reportes comenzaron cerca de las 11:00 horas de este viernes

Usuarios de la compañía telefónica Telcel en distintas zonas de México han reportado fallas en la red y falta de señal durante la mañana de este viernes 20 de noviembre.

De acuerdo a los primeros reportes, los clientes de Telcel no pueden realizar llamadas ni enviar mensajes.

La plataforma Downdetector registró un incremento en los reportes relacionados con los servicios de Telcel durante las últimas 24 horas.

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A las 12:13 horas del viernes 20 de noviembre, el sitio contabilizó 3 mil 700 informes, frente a una línea base de 15 reportes, según la gráfica de incidencias.

Entre los problemas más señalados por los usuarios, la falta de señal móvil concentra el 70 por ciento de los reportes.

El 15 por ciento corresponde a fallas en el internet móvil, mientras que el 14 por ciento está relacionado con las llamadas de voz.

El registro de Downdetector muestra que los reportes permanecieron en niveles bajos durante la mayor parte del periodo analizado, pero aumentaron de forma pronunciada cerca del mediodía de este viernes.

La plataforma permite a los usuarios indicar si enfrentan problemas con la señal móvil, las llamadas de voz, los mensajes de texto o el servicio de internet móvil.

Hasta el momento, la información disponible en los reportes consultados identifica afectaciones en los servicios de telefonía móvil de Telcel , aunque no precisa las zonas específicas donde se concentra la falla ni la causa del problema.

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FGR