Iniciar con montos reducidos y pagos puntuales ayuda a formar un registro favorable ante las sociedades de información crediticia.

Pedir un crédito, contratar una tarjeta o rentar un departamento sin aval suele ser mucho más fácil para quien ya tiene historial crediticio. El problema es que, para tenerlo, primero hay que haber usado algún producto financiero, y ese es el círculo que frena a muchas personas que nunca han tenido un crédito formal.

La buena noticia es que existen caminos para empezar desde cero, entre ellos los préstamos personales digitales de plataformas como Avafin, que reportan a las sociedades de información crediticia. Antes de elegir uno, conviene entender cómo funciona el sistema.

Qué es el historial crediticio y por qué importa

El historial crediticio es el registro de cómo has usado el crédito a lo largo del tiempo: qué productos has tenido, si los pagaste en tiempo y forma y cuánto debes. Con esa información, los bancos y las financieras calculan qué tan probable es que cumplas con un nuevo pago.

Un historial positivo puede abrir la puerta a mejores productos financieros en el futuro: tarjetas de crédito, créditos para un vehículo o una vivienda, o condiciones más favorables en las tasas. No tenerlo no significa ser un mal pagador, sino simplemente que todavía no hay información sobre tu comportamiento.

Por qué muchas personas en México no tienen historial

Hay varias razones habituales. Quienes trabajan en la informalidad suelen tener más dificultades para comprobar ingresos y acceder a productos bancarios tradicionales. Los jóvenes que acaban de conseguir su primer empleo o que recién egresan de la universidad tampoco han tenido oportunidad de usar crédito. Y hay quienes simplemente prefieren pagar todo en efectivo y nunca han solicitado una tarjeta ni un préstamo.

En todos estos casos el resultado es el mismo: al no existir registros, las instituciones tienen poca información para evaluar la solicitud y es frecuente que la respuesta sea negativa.

Cómo funciona el Buró de Crédito y qué información registra

En México, el historial se concentra en las sociedades de información crediticia, como Buró de Crédito y Círculo de Crédito. Estas empresas reciben de bancos, tiendas y financieras datos sobre los créditos de cada persona: el tipo de producto, el monto, las fechas de pago y los atrasos, si los hay.

Conviene recordar que el Buró no es una lista negra, como a veces se piensa. Registra tanto los pagos puntuales como los incumplimientos, de modo que pagar a tiempo también deja constancia y juega a tu favor. Cualquier persona puede consultar su propio reporte de crédito para saber qué aparece registrado.

Qué productos ayudan a construir historial desde cero

Hay varias vías para empezar. Una de ellas son las tarjetas de crédito de entrada o de tiendas departamentales, que suelen exigir menos requisitos aunque con límites bajos. Otra son las tarjetas garantizadas, en las que se deja un depósito como respaldo. También están los créditos de nómina o los pequeños financiamientos para comprar un celular o un electrodoméstico, siempre que la institución reporte a las sociedades de información crediticia.

Un cuarto camino es el préstamo personal pequeño, incluidos los digitales: un monto reducido que se paga en las fechas acordadas y que, si el prestamista lo reporta, deja un primer registro positivo.

Por qué un primer préstamo digital responsable puede ser un buen punto de partida

Un préstamo pequeño tiene una ventaja clara: el riesgo es menor. Si el monto es bajo y las mensualidades caben con holgura en tu presupuesto, es más sencillo cumplir cada pago, y cada pago puntual cuenta. Además, el proceso digital evita trámites presenciales y permite comparar condiciones desde casa.

La clave es la responsabilidad: solicitar solo lo que realmente necesitas y puedes devolver, revisar el calendario de pagos antes de aceptar y evitar sumar varias deudas al mismo tiempo. Un préstamo mal pagado deja un historial negativo, lo contrario de lo que se busca.

Qué considerar al elegir una financiera digital

Antes de contratar, conviene revisar tres aspectos:

Que reporte al Buró de Crédito. Si el préstamo no se reporta, pagar a tiempo no ayuda a construir historial. Pregunta de forma explícita si la empresa informa a las sociedades de información crediticia.

Que sea una empresa legal y verificable. Revisa su razón social, sus datos de contacto y que cuente con los avisos de privacidad y los contratos claros. Desconfía de ofertas que piden depósitos previos o datos sin justificación.

Que el CAT sea transparente. El Costo Anual Total incluye la tasa de interés y las comisiones, y permite comparar ofertas entre sí. Debe estar a la vista antes de firmar.

Avafin como primer paso para construir tu historial

Avafin es una empresa que, según informa, inició operaciones en 2016 en México, opera como Available Finances, S.A. de C.V. y ofrece préstamos personales 100% digitales. Según la propia compañía, en el primer préstamo se puede solicitar desde 500 hasta 8,000 pesos mexicanos, y a partir del segundo, hasta 80,000 pesos. La empresa señala además que cada préstamo pagado a tiempo queda registrado en el Buró de Crédito, de modo que desde el primer pago se empieza a generar un historial positivo.

Un monto inicial pequeño, como los 500 pesos con los que puede comenzar un primer préstamo, es suficiente para que el Buró empiece a registrar un comportamiento de pago. Como en cualquier crédito, conviene revisar el CAT, el plazo y el monto de cada pago antes de aceptar.

Si buscas dar el primer paso, puedes solicitar tu préstamo en línea en Avafin y empezar a construir tu historial crediticio desde el primer pago.

Aviso: la información de este artículo es de carácter general y no constituye asesoría financiera. Los préstamos deben contratarse solo si se pueden pagar en las fechas acordadas.