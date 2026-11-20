La economía mexicana habría generado una pérdida de dinamismo al cierre del tercer trimestre e inicios del cuarto, luego de una contracción mensual de 0.7 por ciento en septiembre, mientras que para octubre se anticipó una recuperación de apenas 0.2 por ciento, de acuerdo con el Indicador Oportuno de la Actividad Económica (IOAE).

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las estimaciones a tasa anual muestran que el crecimiento de la actividad económica pasaría de 3.1 por ciento en septiembre a 2.3 por ciento en octubre, una desaceleración de 0.8 puntos porcentuales, en un contexto de menor actividad industrial y debilitamiento del comercio y los servicios.

IOAE ı Foto: Especial

Sólo en septiembre, las actividades secundarias o de las industrias registraron una caída mensual de 1.4 por ciento, mientras que las terciarias habrían retrocedido 0.3 por ciento. Para octubre, el Inegi anticipa un avance de 0.3 por ciento en la industria, pero un crecimiento nulo en las actividades terciarias o los servicios, lo que limitaría la recuperación económica.

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En un análisis, Grupo Financiero Monex advirtió que las cifras reflejan un desempeño más débil de la economía, debido a que el repunte previsto para octubre no sería generalizado y estaría condicionado por el estancamiento de las actividades relacionadas con el comercio y los servicios.

El grupo financiero destacó que estos resultados contrastan con el crecimiento de 0.9 por ciento trimestral y 3.2 por ciento anual que registró el Producto Interno Bruto (PIB) durante el tercer trimestre de 2026, impulsado por las actividades terciarias, la mejoría de las secundarias y una base de comparación favorable.

Sin embargo, señaló que parte del impulso observado durante julio y agosto podría estar disipándose, por lo que será necesario determinar si la caída estimada para septiembre responde a una normalización de la actividad o representa el inicio de una desaceleración más prolongada.

Hacia el cierre del año, Monex prevé que el crecimiento económico dependerá del desempeño industrial, la fortaleza de los servicios y la evolución de la demanda interna, como el consumo y la inversión.

Añadió que esta última continuará condicionada por la incertidumbre comercial y el proceso de revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), factores que podrían limitar las decisiones de inversión y el crecimiento económico durante el cuarto trimestre.

El Inegi publicará el próximo 23 de noviembre las cifras observadas del IGAE de septiembre, con las que se podrá confirmar la magnitud de la contracción.