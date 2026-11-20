Bitso, Platzi y el Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (Ceneval) firmaron un convenio para brindar cursos introductorios de finanzas personales que evolucionarán hacia temas de inversiones; los conocimientos que sean adquiridos serán certificados mediante microcredenciales. El objetivo es brindar herramientas para que las personas tomen decisiones informadas sobre el dinero.

“Una empresa de tecnología financiera, una institución de evaluación y una plataforma educativa sí pueden colaborar para resolver un reto del país… Dar herramientas a los mexicanos y mexicanas para que puedan mejorar sus condiciones de vida”, indicó Felipe Vallejo, CEO de Bitso.

En el convenio, Bitso aportará la experiencia en el ecosistema de criptoactivos, acciones y herramientas financieras para enriquecer los contenidos; Platzi diseñará las rutas de formación y ofrecerá la experiencia de aprendizaje en línea a través de su plataforma; y el Ceneval aportará el rigor metodológico para evaluar y certificar los conocimientos adquiridos mediante microcredenciales.