El recorte a la tasa de referencia del Banco de México (Banxico) podría terminar elevando las tasas de interés a distintos plazos y provocar ajustes en el mercado cambiario, advirtió el subgobernador Jonathan Heath, según la minuta de la última Reunión de Política Monetaria.

En su voto contra la reducción aprobada el 5 de noviembre, sostuvo que disminuir la referencia debilita la postura monetaria ante los riesgos inflacionarios y el estrechamiento del diferencial de tasas frente a Estados Unidos, pese a ello, la Junta de Gobierno decidió, por tres votos contra dos, bajarla de 6.50 a 6.25 por ciento.

“Una reducción adicional de la tasa de referencia no sólo debilita nuestra postura monetaria, sino que conlleva a resultados contrarios a los objetivos que motivan dicha reducción”, expuso Jonathan Heath.

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El Dato: En 2026 el salario mínimo general aumentó 13%, a 315.04 pesos diarios. En la Zona Libre de la Frontera Norte, el alza fue de 5.0%, a 440.87 pesos al día.

El subgobernador argumentó que las menores expectativas de crecimiento, la sobrevaluación cambiaria y los niveles atípicamente bajos de la inflación no subyacente, que habían favorecido el avance hacia la meta, se revirtieron, por lo que consideró necesario reforzar la restricción para evitar un deterioro de la inflación y sus expectativas que obligue a elevar la tasa nominal.

También advirtió que reducir la diferencia entre las tasas de México y Estados Unidos resulta inconsistente con mayores tasas externas y una depreciación volátil del peso. Si esos riesgos no se compensan, anticipó el desmantelamiento de inversiones que aprovechan ese diferencial y un mayor ajuste cambiario, con tasas más altas en los distintos plazos.

Galia Borja también votó por mantener la referencia en 6.50 por ciento. Alertó que el distanciamiento respecto de otras economías relaja la posición monetaria relativa de México y podría aumentar la volatilidad financiera, con efectos sobre las decisiones de precios e inversión.

6,25% Es el nivel actual de la tasa interés referencial

“Lo anterior, junto con los choques globales de oferta que se han superpuesto entre sí, podría retrasar la convergencia de la inflación al objetivo”, señaló en su voto disidente.

La reducción fue respaldada por la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja y los subgobernadores José Gabriel Cuadra García y Omar Mejía Castelazo. La mayoría consideró que el proceso desinflacionario continúa, que no se perciben presiones de demanda y que la debilidad económica limitaría el traslado de los movimientos cambiarios a los precios.

Entre los argumentos favorables al ajuste, un integrante sostuvo que mantener la tasa sin cambios implicaría una restricción mayor a la requerida. Otro destacó que los efectos de la política monetaria pueden tardar entre cuatro y seis trimestres, por lo que las medidas previas seguirían actuando sobre la inflación.

La Junta anticipó que mantener la tasa en 6.25 por ciento durante un periodo prolongado apoyará el regreso de la inflación a la meta y permitirá enfrentar los retos externos.

ALZAS SALARIALES. Durante un encuentro del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), Jonathan Heath advirtió que mantener aumentos de doble dígito al salario mínimo dificultaría reducir la inflación de servicios, un sector especialmente sensible a los costos laborales.

“Si el salario mínimo sigue aumentando todos los años a doble dígito, pues va a ser muy difícil romper esta persistencia”, sostuvo. El subgobernador identificó la política salarial como uno de los factores estructurales que, en su opinión, han limitado el descenso de ese componente.

Explicó que la inflación de servicios se encuentra alrededor de 4.3 por ciento, prácticamente en el mismo nivel de principios de 2025. Consideró necesario romper esa persistencia para que la inflación general converja a la meta de 3 por ciento al cierre de 2027.

A ese riesgo añadió la depreciación del peso. Señaló que la apreciación previa contribuyó, con rezago, a moderar la inflación de mercancías durante la primera parte de 2026, pero el movimiento reciente del tipo de cambio podría revertir ese efecto y propiciar un repunte de la inflación de esos bienes.

También indicó que la revisión al alza de las expectativas de crecimiento reduce la debilidad económica que había ayudado a contener las presiones inflacionarias. Desde su perspectiva, una economía con mayor actividad y un peso depreciado justificaban mantener la pausa monetaria o discutir un incremento de tasas, argumentos con los que explicó su desacuerdo con la reducción de noviembre.

Dólar se aprecia, rompe techo de $19

El peso mexicano rompió el jueves la barrera de 19 unidades por dólar luego de la publicación de la minuta de la más reciente reunión del Banco de México (Banxico) y extendió las fuertes pérdidas de la jornada anterior, ante el temor de que se reduzca aún más el diferencial de tasas frente a Estados Unidos.

La moneda cotizaba en 19.0859 por dólar en la recta final de los negocios, con una depreciación del 1.32%, después de registrar en la víspera una caída de más del 2.0 por ciento. Durante la sesión llegó a debilitarse hasta 19.1390 unidades, un nivel no visto desde junio de 2025.

La minuta de la última reunión de Banco de México mostró que la mayoría de la junta consideró que la reciente debilidad del peso tendría un efecto limitado sobre la inflación, dadas las condiciones de holgura en la economía.

El documento corresponde a la decisión del 5 de noviembre, cuando Banxico redujo en 25 puntos básicos su tasa de referencia, disminuyendo el atractivo de las operaciones de carry trade, que durante años han respaldado a la divisa mexicana.

Los inversionistas también ajustaron posiciones ante la perspectiva de una nueva subida de tasas de la Reserva Federal en diciembre. Aunque el consenso apunta a un alza de un cuarto de punto porcentual, han aumentado las preocupaciones por un incremento de 50 puntos básicos.

Reuters