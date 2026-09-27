¿Científicos hallaron el Arca de Noé? Perforan en Turquía y difunden VIDEO del posible interior

Científicos realizaron perforaciones en un yacimiento de Turquía para descubrir posibles rastros del Arca de Noé, y compartieron videos de su increíble descubrimiento.

Como parte del proyecto estadounidense “Noah’s Ark Scans”, el pasado 21 de septiembre científicos realizaron perforaciones en el yacimiento ubicada en Durupinar, Turquía, en donde se encuentra una formación con forma de barco.

Este yacimiento ubicado cerca del monte Arat fue descubierto en 1959, y este cuenta con una longitud estimada en 157 y 164 metros; además, el suelo de este cuenta con niveles altos de potasio por la madera enterrados que se encuentra en estado de descomposición.

Se cree que el clima frío de Turquía creó el escenario ideal para que se pudieran conservar zonas del Arca de Noé, por lo que actualmente la investigación que se realiza integra arqueología y geología.

News is spreading around the world about the research we are doing here in the Mountains of Ararat… and the great Bear Grylls came to the Noah’s Ark site to see the evidence for himself!



We talked about the oldest survival story there is: a man who built when there was no… pic.twitter.com/zfebWRK7mz — Noahs Ark Scans (@noahsarkscans) September 25, 2026

El proyecto del Cenker Atila está dirigido por el departamento de Arqueología la Universidad Sivas Cumhuriyet, y comenzó en 1959 después de que el capitán İlhan Durupınar descubriera el lugar.

Por medio de redes sociales, el proyecto Escaneos del Arca de Noé compartió las primeras imágenes que obtuvieron del interior, y estas fueron tomadas por el dron Gopher.

La investigación de la formación del Arca de Noé ubicada en el distrito de Doğubayazıt, provincia de Ağrı, Turquía, actualmente cuenta con la aprobación oficial de la República de Turquía.

Por tanto, las investigaciones geológicas y arqueológicas que se están realizando en el lugar representan un hito, pues hasta el momento solamente se había realizado un estudio “paciente y no invasivo”, de acuerdo con su página oficial.

FIRST LOOK: footage from inside Noah’s Ark



Gopher drone was sent down into the core drilling holes in an attempt to reach the mapped voids. Gopher needs some modifications in order to look around, as his wheels had trouble moving on the very loose sediment on the ground.



As… pic.twitter.com/IxgFVE7i3c — Noahs Ark Scans (@noahsarkscans) September 24, 2026

Historia del Arca de Noé en Turquía

El Arca de Noé fue descubierta por el capitán İlhan Durupınar en 1959, y acorde con las fotografías que se han tomado durante el reconocimiento aéreo, esta estructura coincide con la descripción que hay sobre dicha nave en la Biblia.

Durante las investigaciones de campo que se han realizado se ha medido la formación, se ha explorado el sitio, e incluso se ha intentado perforar pozos de extracción de testigos.

Resultados del GPR de 2019 (izquierda) junto a imágenes aéreas de la formación (derecha), que muestran los patrones lineales y angulares que BakhtarRadar fue desplegado para reexaminar ı Foto: Noah's Ark Scans

Además, en las aldeas al noreste de Durupinar se han encontrado enormes piedras talladas con un agujero cortado en el extremo superior, por lo que estas han sido identificadas como anclas flotantes.

Los “escaneos de ERT y GPR realizados en 2014, 2019 y 2021 revelaron estructuras subterráneas lineales inusuales y ángulos rectos dentro de la formación”, incluyendo una cámara con forma de habitación y casi tres veces más de material orgánico al interior de la estructura.

Escaneos del Arca de Noé ı Foto: Noah's Ark Scans

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