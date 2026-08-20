Trump va por ofensiva no vista contra Irán; éste amaga con atacar a Europa

RESIDUOS de petróleo cubren la costa de la isla de Queshm, Irán, el 13 de agosto.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció ayer una nueva ofensiva económica contra Irán, a la que calificó como la más devastadora emprendida contra un país. La medida llega en medio del estancamiento de las negociaciones entre Washington y Teherán, mientras el estrecho de Ormuz permanece como uno de los principales puntos de tensión del conflicto.

En Truth Social, el magnate sostuvo que Irán desaprovechó una oportunidad para alcanzar un acuerdo. “Nadie le ha dado a la República Islámica de Irán una mayor oportunidad de llegar a un acuerdo que yo”, escribió. Advirtió que quienes permitan asistencia a Teherán ya enfrentarán consecuencias económicas.

El Dato: Donald Trump dijo que habrá consecuencias económicas para el país que permita que instituciones financieras, proporcionen cualquier tipo de salvavidas a Irán.

El republicano puso en la mira el comercio de petróleo, las redes de intercambio y las empresas fachada. “Esto será una guerra económica y un aislamiento a una escala sin precedentes”, afirmó, y llamó a los aliados a respaldarlo.

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Sostuvo que las capacidades militares iraníes han sufrido daños y repitió que la armada ha desaparecido. También aseguró que Teherán no puede obtener un arma nuclear. “Irán nunca tendrá un arma nuclear”, escribió.

Más temprano, el mandatario estadounidense declaró que la situación con Irán era “buena” y dijo que los contactos podrían reanudarse en algún momento, después de que el alto al fuego bilateral firmado en junio expirara el lunes. Insistió en que cualquier diálogo exige desmantelar el programa nuclear iraní.

45 soldados de EU han resultado heridos desde febrero

Asimismo, el magnate aseguró que Estados Unidos tiene control total del estrecho de Ormuz y sostuvo que muchos petroleros han logrado cruzarlo. También dijo que Irán lanza drones que afectan el tránsito.

Afirmó que el barril de referencia está entre 83 y 85 dólares y que no ha llegado a 300. Desde el lunes, el barril de Texas se ha encarecido 5.0 por ciento y tocó los 87 dólares.

ADVERTENCIAS SE EXTIENDEN. El Financial Times informó que fuerzas iraníes analizaron atacar objetivos militares estadounidenses en el sureste europeo si Donald Trump ordena una nueva escalada. Las fuentes mencionaron a Bulgaria y Chipre, donde una base británica fue atacada por un dron en marzo.

757 embarcaciones han cruzado la entrada al Mar Rojo

También indicaron que Irán evaluó atacar cables submarinos de fibra óptica en Ormuz. La Guardia Revolucionaria advirtió al Reino Unido que cualquier base usada para atacar territorio iraní sería un objetivo legítimo.

La OTAN respondió que está preparada para enfrentar cualquier amenaza. Un funcionario recordó que sus defensas interceptaron en cuatro ocasiones misiles que se dirigían hacia Turquía; en marzo, cuatro proyectiles fueron neutralizados y Teherán negó haberlos lanzado.

Asimismo, el Ejército iraní advirtió a los países del Golfo Pérsico que no apoyen las operaciones estadounidenses.

El mensaje se produjo en medio de nuevas diferencias con Emiratos Árabes Unidos, que acusó a Teherán de lanzar dos misiles contra su territorio.

“Advertimos: cualquier ayuda o facilitación prestada al ejército agresor de EU se considerará como participación con las fuerzas militares estadounidenses”, declaró el general Ali Abdollahi, jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes. Añadió que ninguna actividad estadounidense escapa a su atención.

Emiratos suspendió sus relaciones comerciales, intercambios mercantiles y transacciones financieras con Irán. El portavoz iraní, Ismail Baqei, calificó de infundadas las acusaciones.

ESTATUS ESPECIAL. Por su parte, Irak busca proteger sus exportaciones de petróleo. El presidente del Parlamento, Haibat al Halbusi, pidió a su homólogo iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, un estatus especial para permitir que el crudo iraquí atraviese Ormuz. Haibat al Halbusi pidió considerar la relación entre ambos países y sostuvo que Irak es de los más afectados por la crisis.

Baquer Qalibaf fue recibido por el primer ministro iraquí, Ali al Zaidi, quien destacó los vínculos entre ambos vecinos. Mientras que en el mar Rojo y el golfo de Adén, los hutíes de Yemen informaron nuevas acciones contra embarcaciones saudíes. Su portavoz militar, Yahya Sari, afirmó que desde el embargo marítimo contra Arabia Saudita, iniciado el 20 de julio, sus fuerzas han atacado ocho petroleros: cinco en el mar Rojo y tres en el golfo de Adén y el mar Arábigo.

Yahya Sari aseguró que también impidieron el paso de 48 petroleros saudíes por Bab el Mandeb: 34 no pudieron transitar por el mar Arábigo y el océano Índico, y otros 14 no cruzaron el mar Rojo. Reportó nueve operaciones contra puertos y zonas petroleras, además de 14 ataques contra tropas dentro de Yemen, que, según su versión, dejaron cientos de muertos y heridos.

El portavoz yemení advirtió a Riad que cualquier escalada recibirá una respuesta contundente y exigió levantar el bloqueo y terminar las hostilidades contra Yemen.

AGRESIONES ISRAELÍES. En Siria, la tensión entre Israel y Turquía añadió otro frente, ya que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, defendió el ataque contra una base aérea siria y afirmó que Israel actuó porque consideraba que Turquía pretendía desplegar fuerzas al sur de Alepo.

El enviado de Donald Trump para Siria, Tom Barrack, calificó la acción como una escalada innecesaria que no contribuye a la estabilidad regional. Turquía rechazó las afirmaciones de Benjamin Netanyahu y las consideró insostenibles.

En tanto, el jefe del Estado Mayor israelí, el teniente general Eyal Zamir, visitó a soldados en Siria y lanzó una advertencia que no mencionó expresamente a Turquía. Dijo que Israel debe impedir amenazas terroristas y evitar una amenaza militar significativa en sus fronteras. Añadió que el Ejército sabe utilizar sus capacidades con precisión, donde y cuando sea necesario.