Muere jefe de la inteligencia de Ecuador y 6 más

LUGAR DEL ACCIDENTE de un helicóptero turístico que causó múltiples víctimas en Samburu, Kenia, ayer.

El director general del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de Ecuador, Michele Sensi-Contugi, y su esposa, Stephany Hollihan, murieron ayer al estrellarse un helicóptero en Kenia, donde fallecieron siete personas.

La aeronave, un Eurocopter EC130 B4, cayó a las 09:13 hora local en el condado de Samburu, cerca del monte Ololokwe, cuando cubría la ruta entre Loisaba y Ewasonyiro. Las autoridades investigan las causas, que aún no han sido establecidas.

El Tip: La AGENCIA de viajes de lujo &Beyond, que ofreció la excursión, declaró en un comunicado que aún no se había determinado la causa del accidente.

La Autoridad de Aviación Civil de Kenia informó que murieron seis turistas y el piloto. Cuatro de las víctimas eran estadounidenses, según el Departamento de Estado de Estados Unidos. Entre los fallecidos también estaba José Alberto Suárez, presidente y gerente general de las cadenas locales de Telemundo en Orlando, Tampa y Fort Myers-Naples.

José Alberto Suárez, de 55 años, trabajaba desde 2024 en esas estaciones y llevaba 18 años en el grupo. Antes dirigió medios en Sacramento, Las Vegas, Fresno, Salt Lake City y San Antonio. Inició su carrera como reportero y presentador y recibió varios premios Emmy regionales.

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Equipos de rescate, con apoyo de la Cruz Roja de Kenia, utilizaron drones para revisar la zona, de difícil acceso. El Departamento de Investigación de Accidentes Aéreos del Ministerio de Carreteras y Transporte de Kenia quedó a cargo de las pesquisas.

Mientras que Sensi-Contugi dirigía el CNI desde enero de 2024, cuando fue nombrado por el presidente Daniel Noboa. Era cercano al mandatario, en un país marcado por una grave crisis de seguridad. Su esposa, Stephany Hollihan, era diseñadora de modas de Guayaquil.

El gobierno ecuatoriano confirmó el fallecimiento y emitió sus condolencias; asimismo, varias instituciones expresaron su apoyo. El ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, lamentó la muerte de la pareja y envió un mensaje de solidaridad a sus familiares.