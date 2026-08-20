Israel admite asesinato de la niña Hind Rajab

LA MENOR de 6 años, Hind Rajab, sus cinco familiares y dos paramédicos de la ambulancia de la Media Luna Roja Palestina fueron hallados muertos 12 días después.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reconocieron ayer que sus tropas dispararon en enero de 2024 contra el automóvil donde quedó atrapada Hind Rajab, una niña palestina de seis años, y contra la ambulancia que acudió a rescatarla. El ejército anunció una nueva investigación, después de haber negado durante meses cualquier participación.

La menor viajaba con familiares cuando el vehículo fue atacado. Su prima Layan Hamada, de 15 años, logró comunicarse con la Media Luna Roja Palestina para pedir ayuda, pero murió durante la llamada. Hind Rajab tomó el teléfono y permaneció en contacto durante horas con los equipos de rescate hasta que se perdió la comunicación.

El Dato: Francia prohibió la entrada de Ben Gvir a su territorio y pidió sanciones de la Unión Europea, pero la medida requiere el respaldo de los 27 países del bloque.

Una ambulancia fue enviada para rescatarla, pero las FDI reconocieron que también dispararon contra ese vehículo y mataron a los dos paramédicos.

La Fundación Hind Rajab rechazó la investigación militar y pidió un proceso internacional. Su director, Dyab Abou Jahjah, acusó a Israel de intentar evitar responsabilidades y señaló a tres comandantes y 22 soldados como responsables del ataque. El caso también fue presentado ante el Tribunal Penal Internacional.

Las investigaciones militares sobre Hind Rajab serán entregadas a fiscales, quienes podrán ordenar nuevas pesquisas, presentar cargos o no continuar el proceso. La organización israelí HaMoked señaló que es poco frecuente que soldados sean llevados a juicio por daños contra palestinos. Según Yesh Din, sólo 0.17 por ciento de las investigaciones militares realizadas durante tres operaciones en Gaza entre 2014 y 2022 terminó en un procesamiento judicial.

19 meses pasaron del asesinato de la menor palestina

SIN INVESTIGACIÓN PENAL. Asimismo, el ejército israelí también decidió no abrir una investigación penal por el ataque de abril de 2024 contra un convoy de World Central Kitchen, en el que murieron siete trabajadores humanitarios.

Las FDI reconocieron que sus soldados confundieron a integrantes de la organización con miembros de Hamas. Sin embargo, la Fiscalía Militar concluyó que las decisiones de los comandantes no generaron una sospecha razonable de conducta delictiva.

El chef español José Andrés calificó la decisión de “errónea y dolorosa” y aseguró que no existía justificación para atacar a sus trabajadores. WCK afirmó que sus vehículos estaban claramente identificados y pidió una investigación independiente. El ejército tampoco adoptará medidas penales por la muerte de cuatro empleados de Médicos Sin Fronteras en dos incidentes de noviembre de 2023 y febrero de 2024.

En otro caso, 15 médicos y socorristas murieron cuando tropas israelíes atacaron ambulancias que acudían por heridos en Rafah. El ejército primero afirmó que los vehículos avanzaban de forma sospechosa, pero retiró esa versión después de que aparecieron imágenes que mostraban las luces de emergencia y los logotipos de los vehículos.

En tanto, Alemania, Francia y la ONU condenaron las declaraciones del ministro israelí de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, quien dijo que Israel debería matar cada noche entre 30 y 40 personas en Gaza. El gobierno alemán calificó sus palabras de inhumanas, Francia las consideró “inhumanas”.