Delegados abandonan la Asamblea General de la ONU durante la intervención de Netanyahu | VIDEO

Benjamin Netanyahu defendió ante la ONU las acciones de Israel, enfrentó el abandono de delegados y criticó al alcalde de Nueva York.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, defendió el jueves con firmeza ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) las acciones militares de su país en la región.

La intervención del mandatario buscó contrarrestar el creciente aislamiento internacional en la víspera de comicios electorales que podría perder, según señalan encuestas.

No obstante, durante el inicio de su discurso en la Asamblea General, decenas de delegados y responsables internacionales se retiraron del recinto en señal de protesta, acto al que Benjamín Netanyahu respondió calificándolos de “cobardes morales”.

El líder israelí utilizó el estrado de la Asamblea General de la ONU para reprender al alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, por calificarlo de criminal de guerra y describirlo como “el artífice de un horrible genocidio contra los palestinos”.

Asimismo, arremetió contra los líderes de Europa Occidental por “sucumbir a las turbas antisemitas” y acusó formalmente a Qatar y Turquía de difundir mentiras sobre Israel.

Durante la alocución diplomática, el mandatario arremetió contra las posturas gubernamentales de Europa Occidental, Qatar y Turquía. ı Foto: Reuters.

Benjamín Netanyahu revive disputa con el alcalde de Nueva York

Dirigiéndose directamente al alcalde de Nueva York tras una disputa sostenida en los días previos a su arribo a la ciudad, Netanyahu acusó a Mamdani de apoyar a los militantes de Hamás.

“A todos aquellos que difunden estas mentiras sobre mi país y sobre nuestros valientes soldados, ya se encuentren en esta sala o en el despacho del alcalde antisemita de Nueva York, les digo lo siguiente: ¡Deberían avergonzarse!”, declaró el jefe de Gobierno.

Esta visita a Nueva York representó el primer viaje de Netanyahu a la metrópoli desde que Mamdani asumió el cargo en enero.

Durante su campaña electoral, el edil neoyorquino planteó la posibilidad de arrestar al primer ministro por presuntos crímenes de guerra, aunque posteriormente afirmó que carecía de la autoridad legal para ello.

Tras la alocución en el organismo internacional, el alcalde sostuvo que el dirigente israelí utilizó la tribuna para repetir mentiras sin fundamento con el fin de blanquear su “genocidio de palestinos”.

🇮🇱🇺🇳 “Si hay otro cobarde que se quiera ir, por favor que se vaya ahora”: La Asamblea General de la ONU se vacía ante el discurso de Netanyahu. pic.twitter.com/ikKgMGPGAE — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 24, 2026

Israel paga instalación de 500 vallas publicitarias en Nueva York

A menos de cinco semanas de las elecciones generales en Israel, la intervención de 40 minutos funcionó como un discurso de campaña retransmitido en directo en horario de máxima audiencia por los cuatro canales principales de la televisión israelí. En su mensaje, el primer ministro subrayó la lucha que sostiene su país en siete frentes.

De forma paralela, la oficina de Netanyahu confirmó el pago para instalar 500 vallas publicitarias a favor de Israel y contra Irán, así como el despliegue de decenas de camiones con mensajes de apoyo por Manhattan.

El acontecimiento diplomático provocó movilizaciones en las calles de Nueva York, donde cientos de manifestantes antiisraelíes se congregaron cerca de la sede de la ONU.

Decenas de personas bloquearon el tránsito vehicular en la zona, lo que motivó la intervención de la policía y la posterior detención de los manifestantes.

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JVR