Reclaman ante la ONU la situación palestina

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, pidió ayer a la comunidad internacional aumentar la presión sobre Israel por sus acciones en Gaza y Cisjordania, al asegurar ante la Asamblea General de la ONU que la Franja se convirtió en “el mayor cementerio infantil del mundo”. La delegación israelí abandonó el salón durante su discurso.

“Gaza es hoy no sólo el mayor cementerio infantil del mundo, también es la zona con más niños que han sufrido amputaciones. Gaza es el campo de concentración más inhumano, más vergonzoso de nuestra época”, declaró.

Tayyip Erdogan sostuvo que cerca de 74 mil palestinos murieron en Gaza y acusó a Israel de mantener una “mentalidad genocida”. También afirmó que, pese al alto al fuego alcanzado con apoyo del presidente estadounidense, Donald Trump, más de mil 300 civiles han muerto.

El Tip: EL SECRETARIO general de la ONU, António Guterres, advirtió que las condiciones para establecer un Estado palestino son “sistemáticamente borradas” por Israel.

El mandatario turco señaló que Israel mantiene sus acciones en la Franja de Gaza y advirtió sobre la situación en Cisjordania por la actuación de colonos israelíes. Además, pidió a los países que todavía no reconocen al Estado palestino reconsiderar su postura.

Asimismo, calificó como una “injusticia” que Estados Unidos haya impedido por segundo año consecutivo el viaje del presidente palestino, Mahmud Abás, a Nueva York para participar en la Asamblea General.

Cuestionó además a las Naciones Unidas y aseguró que el organismo creado hace 81 años para preservar la paz no ha cumplido con esa responsabilidad ante las crisis en Palestina, Líbano y Sudán.

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CUMPLIR ACUERDOS. Por su parte, el emir de Qatar, Tamim bin Hamad Al Thani, también centró su intervención en Gaza y afirmó que la guerra lanzada por Israel en octubre de 2023 “es un genocidio en todo el sentido de la palabra”.

Qatar participa junto con Egipto, Turquía y Estados Unidos como mediador para detener la guerra y busca consolidar el alto al fuego. El emir pidió a Israel cumplir sus compromisos, entre ellos detener definitivamente las operaciones, retirarse de la Franja de Gaza, levantar el bloqueo, así como permitir la entrada de asistencia humanitaria.

“La ley debe aplicarse por igual a todos. Cuando obliga a los vulnerables, pero exime a los poderosos, pierde su significado”, declaró Tamim bin Hamad Al Thani.

RECHAZA POSTURA. En tanto, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, rechazó desde la misma tribuna las afirmaciones del mandatario estadounidense, Donald Trump, de haber conseguido la paz en la Franja de Gaza y señaló que ni un solo corredor humanitario había sido reabierto.

El magnate aseguró horas antes que su gobierno puso fin a la guerra y salvó miles de vidas.

“¿Qué credibilidad tenemos si seguimos impasibles ante la situación en Gaza?”, cuestionó Emmanuel Macron, quien también denunció lo que ocurre en Cisjordania ocupada.

Francia endureció su postura frente a la violencia de colonos israelíes contra palestinos, con sanciones nacionales y un proceso para prohibir productos procedentes de asentamientos en Cisjordania.

Asimismo, defendió el derecho del pueblo palestino a existir y rechazó que vulnerar la soberanía de los países vecinos pueda garantizar la protección israelí.

“Hace un año, aquí mismo, una docena de Estados reconocieron a Palestina. Oigo el cinismo de algunos: El reconocimiento es un trozo de papel, miren la realidad”, añadió.