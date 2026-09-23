Amaga Trump con uso de fuerza en AL; alinea a 14 países contra narcocárteles

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con utilizar la fuerza militar en Latinoamérica si considera que los intereses de su país están en riesgo y ofreció a gobiernos aliados intervenir directamente contra los cárteles del narcotráfico dentro de sus territorios si no pueden combatirlos por su cuenta.

Durante su discurso ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el magnate advirtió que Washington no permitirá que se consoliden amenazas contra su país en el continente. “Estados Unidos ya no permitirá que las amenazas contra el país se afiancen en ningún lugar del continente americano. Y, si es necesario, utilizaremos nuestro poderío militar sin igual para proteger los intereses nacionales”, afirmó.

El Tip: DONALD TRUMP llamó a las naciones a unirse para aislar a Irán y reducir los precios mundiales de la energía.

Puso como ejemplo la operación militar estadounidense del 3 de enero en Caracas, que terminó con la captura y salida del poder de Nicolás Maduro, actualmente preso en Nueva York, donde enfrenta cargos por narcotráfico.

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El republicano aseguró que desde aquella operación cientos de presos políticos fueron liberados y sostuvo que su gobierno trabaja por un futuro mejor para los venezolanos. También destacó el acuerdo mediante el cual Estados Unidos tendrá control sobre parte de las reservas petroleras de Venezuela.

En su encuentro con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, Donald Trump declaró que ambos hablaron sobre una solución para poner fin a la guerra de Rusia. ı Foto: Reuters

Asimismo, colocó el combate al narcotráfico entre las prioridades de su política regional. Comparó a los cárteles con el Estado Islámico por sus métodos de violencia, tortura y extorsión, y reivindicó los bombardeos contra embarcaciones que, según Washington, transportaban drogas por el Caribe.

Más tarde, se reunió con mandatarios y representantes del llamado Escudo de las Américas. Participaron Javier Milei, de Argentina; José Antonio Kast, de Chile; Daniel Noboa, de Ecuador; Irfaan Ali, de Guyana; Nasry Asfura, de Honduras; Santiago Peña, de Paraguay; Keiko Fujimori, de Perú; Luis Abinader, de República Dominicana, y el vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo.

Ante ellos, describió a los grupos criminales como fuerzas terroristas paramilitares y ofreció respaldo estadounidense. “Hágannoslo saber y los eliminamos, o ustedes los eliminan por su cuenta. Me gusta todavía más eso. Si no pueden, lo haremos nosotros por ustedes”, declaró.

11 países conforman el Escudo de las Américas

LA DECISIÓN. En tanto, el magnate aprovechó su discurso para defender su guerra contra Irán, con el argumento que impidió que Teherán obtenga un arma nuclear y advirtió que podría “aniquilar a la República Islámica” si no se llega a un acuerdo para poner fin al conflicto.

“Tengo que tomar una decisión importante. ¿Llegaré a un acuerdo con Irán que les permita reconstruirse y crear un país mucho más grande de lo que jamás fue?”, dijo. “¿O aniquilo a la República Islámica rápidamente, sin darles jamás la oportunidad de matar y destruir personas y países de nuevo?”.

Más tarde declaró a periodistas que los funcionarios estadounidenses mantuvieron una reunión “muy productiva” de tres horas con la delegación iraní el martes. Después, aclaró que los enviados especiales, Steve Witkoff y Jared Kushner, se reunieron con mediadores y no con funcionarios iraníes.

DONALD TRUMP se dirige a la 81.ª Asamblea General de las Naciones Unidas, en NY, ayer. ı Foto: Reuters

193 estados miembros integran la ONU

PRESIÓN SOBRE LA HABANA. A su vez, Donald Trump calificó a la isla como un Estado fallido y aseguró que el gobierno comunista enfrenta una presión sin precedentes.

“Mi administración también busca un cambio fundamental en la situación de Cuba, donde el régimen comunista está bajo una enorme presión, la mayor que jamás haya sufrido. Es un Estado absolutamente fallido, está fracasando como nunca antes y caerá”, sostuvo.

Afirmó que el comunismo nunca llegará a Estados Unidos, pero que la libertad llegará a Cuba. La delegación cubana abandonó el salón de la Asamblea General durante su intervención.

Por su parte, el canciller cubano, Bruno Rodríguez, rechazó las declaraciones y sostuvo que Washington se niega a aceptar la soberanía e independencia de su país. Afirmó que Cuba no representa una amenaza para Estados Unidos ni para ninguna otra nación y acusó al gobierno estadounidense de poner en riesgo a la isla mediante el bloqueo económico y la “asfixia energética”.

ABUSOS EN MANAGUA. La situación nicaragüense también llegó a la ONU. Un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos responsabilizó al gobierno encabezado por Daniel Ortega de la muerte bajo custodia estatal de ocho personas detenidas por motivos políticos desde 2018.

Entre ellas figuran Humberto Ortega, hermano del mandatario, y Brooklyn Rivera, dirigente indígena miskito y fundador del partido Yatama. El documento detalla abusos que podrían constituir crímenes de lesa humanidad, entre ellos encarcelamiento, tortura, desaparición forzada y persecución política.

Los investigadores documentaron al menos 161 desapariciones forzadas desde 2018 y señalaron que 29 personas continúan sin ser localizadas. Exigieron a las autoridades revelar su paradero, liberar a los detenidos por motivos políticos e investigar las muertes bajo custodia.

Asimismo, en la apertura de la Asamblea General, el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, alertó sobre el riesgo de una “gran fractura” que divida al planeta en bloques enfrentados con sistemas económicos, tecnológicos y de seguridad separados.

Sostuvo que el mundo avanza hacia un sistema con varios centros de poder y advirtió que puede hacerlo mediante la confrontación o mediante una mayor cooperación internacional. También pidió terminar con los conflictos en Oriente Medio, Ucrania y Sudán, defendió las mismas oportunidades de desarrollo para todas las naciones y reclamó acciones frente a la crisis climática.