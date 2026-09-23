Denuncian hacinamiento en centro ICE

Activistas protestan después de que ICE disparara contra un venezolano, ayer.

TRES CONGRESISTAS demócratas denunciaron ayer que una instalación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Miramar, Florida, retuvo hasta 342 personas en un solo día de agosto, pese a tener capacidad para 56.

Robert García, Bennie Thompson y Orlando Maxwell Frost señalaron que las celdas están diseñadas para estancias menores a 12 horas, pero hombres y mujeres permanecen hasta siete días. Más de un centenar habría dormido con grilletes en una nave anexa.

Los legisladores describieron un inodoro que desbordaba orina y heces, falta de personal médico y el caso de un detenido que dijo tener tuberculosis y no fue aislado. Las fotografías muestran personas durmiendo en el suelo, basura acumulada y detenidos lavándose los dientes con una manguera.

Las denuncias también alcanzan una instalación en Orlando, donde hasta 80 personas permanecerían durante días en celdas saturadas y con grilletes 16 horas diarias.

Los congresistas acusaron además a los responsables de ambos centros de trasladar detenidos antes de visitas del Congreso y pidieron respuestas antes del 5 de octubre. Bennie Thompson exigió cerrar las instalaciones.

Al 11 de julio, la agencia tenía detenidas a 65 mil 765 personas en todo Estados Unidos, según el centro TRAC de la Universidad de Syracuse.