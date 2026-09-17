Trump dice que EU se acerca al final de su guerra contra Teherán

Mujeres preparan alimentos para personas que huyen de los enfrentamientos entre hutíes y el gobierno yemení respaldado por Arabia Saudí, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó ayer que su país está “con suerte cerca del final” de la guerra con Irán y aseguró que mantiene conversaciones directas con Teherán, mientras un informe del inspector general del Pentágono reveló daños en cientos de instalaciones estadounidenses y problemas para reponer municiones tras meses de conflicto.

Preguntado por periodistas sobre si recientemente tuvo noticias de Irán, el magnate respondió que habló con ellos “directamente” y reiteró que, a su juicio, Teherán busca alcanzar un acuerdo.

El informe del inspector general, enviado al Congreso, cubre los primeros cuatro meses del conflicto, desde el inicio de los ataques de EU e Israel contra Irán, el 28 de febrero, hasta el 30 de junio, y constituye el primer balance oficial del Pentágono sobre el impacto de la guerra.

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El dato: Aviones israelíes atacaron las ciudades de al-Qantara y al-Mansouri, al sur de Tiro, Líbano, también se registraron grandes explosiones cerca de Bani Haiyyan y en Kfar Tebnit.

Durante ese periodo, los ataques iraníes dañaron o destruyeron cientos de edificios y estructuras en bases estadounidenses de Kuwait, Baréin, Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudí, Irak, Omán y Jordania. También resultaron afectadas decenas de aeronaves, incluidos 30 drones Reaper y cuatro aviones de combate F-15.

El objetivo completo de la misión estadounidense permanece clasificado en el informe. Las metas hechas públicas por el Pentágono incluyen destruir el programa nuclear iraní, su producción e inventario de drones y misiles ofensivos, así como otras instalaciones militares.

La destrucción del principal centro logístico estadounidense en Baréin también complicó las operaciones. Su sustitución por el puerto británico de Diego García, en el océano Índico, provoca que los buques de abastecimiento necesiten entre 14 y 18 días para transportar combustible y provisiones al Golfo Pérsico.

Los ataques causaron además daños por unos 184 millones de dólares en embajadas y consulados estadounidenses en Irak, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Al menos 18 combatientes de EU han muerto y otros 417 resultaron heridos, entre unos 50 mil militares desplegados en la región.

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MUNICIONES Y ENERGÍA. Aunque el Pentágono niega tener problemas para mantener sus operaciones, el inspector general advierte de una “escasez estratégica en el inventario” y dificultades para reponer municiones.

La Oficina de Presupuesto del Congreso calculó que Washington necesitará 21 mil 700 millones de dólares para sustituir el armamento utilizado: 13 mil 100 millones para interceptores de defensa antimisiles y siete mil 300 millones para misiles de crucero.

El organismo estima que el conflicto costó al Departamento de Defensa 38 mil millones de dólares hasta el 1 de agosto y podría sumar entre dos mil y tres mil millones mensuales mientras continúe.

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En tanto, el vicepresidente de EU, JD Vance, advirtió que una retirada estadounidense mientras Irán mantenga sus ataques contra embarcaciones provocaría una crisis energética mundial. “Creo que el presidente está actuando de forma responsable”, declaró Vance, quien aseguró que Donald Trump protege los activos estadounidenses y busca mantener el suministro mundial de petróleo y gas natural.

El Brent alcanzó ayer los 108 dólares por barril, después de situarse en 87 dólares el 25 de agosto y haber llegado a 120 dólares durante las primeras semanas de la guerra.

Los precios bajaron después de conocerse que Arabia Saudí ofrecía cargamentos adicionales a refinerías asiáticas mediante transferencias de barco a barco en el puerto omaní de Sohar. El Brent cerró en 105.83 dólares, una caída de 2.7 por ciento.

ATAQUES CONTRA RIAD. El portavoz de sus Fuerzas Armadas de Arabia Saudí, Turki al Maliki, informó que fue interceptado y destruido un dron lanzado por los hutíes contra La Meca antes de que ingresara al espacio aéreo prohibido de la ciudad. “La seguridad de las dos mezquitas sagradas y de los peregrinos es una línea roja”, advirtió.

El portavoz militar hutí, Yahya Saree, también informó de ataques contra el puerto petrolero de Yanbu y la base de Jamis Mushait. Además, aseguró que el grupo derribó un F-15 saudí, aunque no presentó pruebas inmediatas, y sostuvo que Arabia Saudí realizó más de 400 ataques aéreos en Yemen esta semana.Funcionarios del gobierno yemení, respaldado por Riad, reconocieron operaciones aéreas contra hutíes.

450 ataques realizó Arabia Saudí esta semana sobre Yemen

Asimismo, dos funcionarios regionales indicaron que Arabia Saudí enfrenta una reducción de sus interceptores y pidió a Francia, Reino Unido, Pakistán y Egipto apoyo de defensa aérea frente a los misiles y drones. Uno señaló que la solicitud ocurre cuando las reservas estadounidenses también han disminuido tras seis meses de guerra con Irán.

Riad busca proteger instalaciones militares, gubernamentales y petroleras, además de asegurar una ruta para sus exportaciones. También intenta reunir respaldo internacional para una respuesta colectiva contra los hutíes.

“Pero la decisión ahora es darle una oportunidad a la diplomacia”, afirmó uno de los funcionarios. Omán y Egipto encabezan los esfuerzos para reducir la tensión en Yemen.

En tanto, Estados Unidos mostró poco interés en involucrarse directamente en ese frente. JD Vance aseguró que Washington mantiene un “contacto constante” con los saudíes y conversaciones directas con los hutíes.