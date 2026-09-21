Se prepara Medio Oriente para nueva escalada bélica

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó ayer con la aniquilación del liderazgo de Irán si no alcanza un acuerdo con su país, mientras Teherán advirtió que respondería contra bases e intereses estadounidenses ante cualquier nuevo ataque. Al mismo tiempo, los hutíes intensificaron su ofensiva contra Arabia Saudí.

Trump, sin embargo, dejó abierta la posibilidad de reunirse con su homólogo iraní, Masoud Pezeshkian, quien prevé viajar esta semana a Nueva York para la Asamblea General de Naciones Unidas.

El republicano hizo las declaraciones durante una llamada con un reportero de Fox News, a quien planteó tres caminos para los dirigentes iraníes: alcanzar un acuerdo, pudrirse económicamente o la aniquilación de su liderazgo.

Asimismo, el periodista Trey Yingst señaló que Donald Trump le dijo que “pasarán cosas grandes en un futuro no muy lejano” y advirtió que a los iraníes “más les vale comportarse”.

El Dato: Qatar pidió a los Estados a respetar la soberanía como condición para la seguridad en Oriente Medio, y advirtió “ciclos de escalada” tras el “terremoto” de EU e Israel contra Irán.

Teherán respondió horas después. Su mando militar aseguró que tenía información sobre la preparación de una nueva ofensiva, aunque no dio detalles. Advirtió que cualquier ataque provocaría una respuesta prolongada contra instalaciones e intereses de EU y que los aliados regionales de Washington que participaran serían considerados parte del conflicto.

Irán reiteró además que no reabrirá Ormuz hasta que se cumplan los términos del acuerdo alcanzado en junio, conforme a la interpretación de Teherán.

El presidente del Parlamento, Mohammad Baqer Qalibaf, sostuvo que su país continuará la lucha para contener a sus adversarios y negociar para asegurar mediante la diplomacia cualquier avance.

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LAS HOSTILIDADES. En tanto, los hutíes intensificaron sus ataques contra Arabia Saudí, aunque aseguraron a la administración Trump que no tenían intención de atacar sus barcos en el Mar Rojo.

El integrante del buró político hutí, Mohamed al-Bukhaiti, confirmó a The Associated Press (AP) que hubo contactos indirectos con funcionarios de ese país a través de Omán, después del rápido avance rebelde por la costa occidental de Yemen hasta Bab el-Mandeb.

“Hemos confirmado que no tenemos como objetivo a Estados Unidos ni a ninguna otra nación en el estrecho, con la única excepción del enemigo saudí”, declaró. A su vez, la embajada virtual de EU en Irán pidió a sus ciudadanos que no viajaran al país “por ningún motivo” y recomendó salir a quienes ya se encontraran allí. Alertó que las hostilidades de los hutíes contra Arabia Saudí podían agravarse rápidamente.

Por su parte, el jefe de su Consejo Político Supremo, Mahdi al-Mashat, anunció una política de “bloqueo por bloqueo y escalada por escalada” y exigió indemnizaciones por las restricciones a las zonas bajo su control.

Reclamó reabrir aeropuertos y puertos, recuperar recursos nacionales, recibir compensaciones y lograr la retirada de los territorios que consideraba ocupados. Aseguró que la navegación por el Mar Rojo y Bab el-Mandeb estaría segura, salvo para los barcos considerados enemigos saudíes.

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AUMENTA LA PRESIÓN. Los hutíes responsabilizaron a la coalición encabezada por Arabia Saudí de provocar la escalada tras un ataque contra el aeropuerto internacional de Saná. El bombardeo impidió el aterrizaje de un avión iraní que transportaba a una delegación hutí. Los rebeldes respondieron con misiles y drones contra Arabia Saudí. El sábado, un proyectil dirigido hacia Riad fue interceptado, mientras restos de un dron causaron la muerte de un civil y dejaron heridos, según autoridades saudíes.

Los hutíes también declararon un bloqueo contra la navegación saudí en Bab el-Mandeb y el Mar Rojo y atacaron embarcaciones relacionadas con el reino e instalaciones petroleras. Mohamed Al-Bukhaiti advirtió que el grupo está preparado para combatir en varios frentes si otros países deciden sumarse a Arabia Saudí.

“Hoy en día, Yemen es capaz de librar una batalla, no sólo un conflicto interno, sino también internacional”.

El Tip: Las escuelas y universidades de Irán reabren sus puertas tras meses cerradas por ataques de EU e Israel.

Los rebeldes condicionaron el fin de sus ataques a que Riad levante el bloqueo que, según ellos, mantiene desde hace una década y permita la llegada de barcos a sus puertos. “No hemos cerrado la puerta a la paz”, dijo Mahdi al-Mashat.

La escalada alcanzó los mercados petroleros. Los futuros del Brent subieron 0.78 por ciento, hasta 104.68 dólares por barril, y el WTI avanzó 0.76 por ciento, a 101.06 dólares. El aumento ocurrió tras los ataques contra Arabia Saudí.