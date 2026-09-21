Zelenski acuerda reunión con Trump en Nueva York tras ataque con drones contra Rusia

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Tras sostener una “importante conversación” telefónica este domingo, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, anunció que acordó reunirse con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, en la ciudad de Nueva York.

Aunque Zelenski no mencionó cuándo se llevará a cabo el encuentro, el anuncio coincide con la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la que participará el mandatario ucraniano el 23 de septiembre, según reportó Ukrinform.

“Acordamos reunirnos en Nueva York, y esta reunión podría cambiar muchas cosas. Hay un impulso diplomático”, escribió Zelenski en la red social X.

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El mandatario ucraniano agradeció a Trump la reciente visita a Kiev de los enviados estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner, quienes, dijo, constataron “de primera mano” la situación en Ucrania.

“La vía hacia la paz es nuestra prioridad absoluta”, afirmó. “Existen ideas para medidas de desescalada y para abordar cuestiones fundamentales de seguridad: seguridad energética, seguridad alimentaria y protección de la vida humana”, agregó.

“Estamos trabajando junto con el equipo estadounidense y estamos preparados para dar pasos realmente serios”, apuntó.

El anunció ocurre horas después de que Ucrania llevó a cabo un ataque con drones contra una refinería de petróleo ubicada en el distrito de Kapotnya, en Moscú, Rusia, en lo que el alcalde Serguéi Sobianin describió como el “mayor ataque con drones” lanzado contra la capital rusa, en el último día de las elecciones legislativas.

En una publicación en redes sociales, Zelenski afirmó que Kiev había utilizado diversos misiles y drones en el ataque para alcanzar instalaciones petroleras y logísticas.

“Se trata de miles de millones de dólares que alimentan la maquinaria bélica”, declaró el presidente ucraniano, refiriéndose a la presión financiera que Kiev espera ejercer sobre la economía rusa.

Zelenski añadió que Ucrania también seguía repeliendo los ataques rusos. Un ataque con drones rusos alcanzó el pasado 19 de septiembre un monasterio en la región ucraniana de Jersón, causando la muerte de un miembro del clero y heridas a cuatro personas.

Un ataque ruso contra la capital ucraniana también acabó con la vida de dos niños y su madre el 19 de septiembre, según informó Tymur Tkachenko, jefe de la administración estatal regional de Kiev. Más tarde, comunicó que otro niño herido en el mismo ataque había fallecido en el hospital el domingo.

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cehr