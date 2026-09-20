Asesinan a periodista y candidata China Polo durante acto de campaña en Perú

La periodista y candidata al Gobierno Regional de Áncash, Susy Ysabel Aponte Polo de Tello, conocida como “China Polo”, fue asesinada el pasado 19 de septiembre durante en acto de campaña en Caraz, provincia de Huaylas, Perú, a 15 días de las Elecciones Regionales y Municipales de 2026.

De acuerdo con la Policía Nacional del Perú (PNP), el ataque ocurrió alrededor de las 12:40 horas, cuando la candidata de 43 años, que competía por el Movimiento Regional Socios por Áncash, se encontraba en las inmediaciones de un concurrido mercado ubicado en la avenida Ramón Castilla.

En un momento, un hombre armado abrió fuego en contra de la candidata. Un una grabación que ha sido ampliamente difundida en redes sociales, es posible escuchar al menos cuatro detonaciones.

Durante la agresión, otras cinco personas resultaron heridas por impacto de bala y fueron trasladadas al Hospital San Juan de Dios de Caraz para recibir atención médica.

Horas después, la PNP informó la detención a un ciudadano de nacionalidad venezolana identificado con las iniciales L.I.O.D., de 30 años, señalado como el presunto autor material del homicidio. Durante la aprehensión, le aseguraron un arma de fuego.

Posteriormente, la Fiscalía de la Nación del Perú informó la detención de una segunda persona. Aunque no ofreció más detalles, señaló que uno de los sospechosos se hospedó en un hotel el pasado 15 de setiembre.

En un breve comunicado, el Ministerio Público indicó que se inició una investigación por el presunto delito de sicariato y que, como parte de las diligencias “urgentes e inaplazables”, recaba las declaraciones de las personas lesionadas y solicitó al hotel los registros de sus cámaras de videovigilancia.

‘China Polo’ había denunciado amenazas antes del crimen

Días antes del ataque, Aponte Polo había denunciado amenazas de tres centros penitenciarios. En un video difundido el 10 de septiembre, la comunicadora afirmó que a través de llamadas telefónicas había sido alertada sobre un supuesto atentado en su contra.

En su publicación, la periodista también señaló al general de la PNP, Víctor Revoredo Farfán, entonces jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), al atribuirle presuntamente la orden de un ataque en su contra.

Además de su candidatura, Aponte Polo desarrollaba actividades periodísticas mediante la plataforma digital “China Polo Dominical”. En ese espacio difundía reportes y denuncias sobre presuntas irregularidades, corrupción y otros problemas relacionados con autoridades y entidades públicas de Áncash.

El Consejo de la Prensa Peruana exigió una investigación profunda para esclarecer homicidio y determinar responsabilidades.

También puedes leer:

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr