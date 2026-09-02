Perú rompe relaciones diplomáticas con Irán

El gobierno de Perú, bajo la presidenta Keiko Fujimori, decidió “romper relaciones diplomáticas” con Irán -no así las consulares- al argumentar “el deterioro” democrático, “la disrupción del comercio internacional a través del estrecho de Ormuz”, y la “obstrucción” de Teherán a las inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en su territorio.

“Con base en su histórica vocación pacifista y en ejercicio de su indeclinable compromiso con el respeto al derecho internacional y la defensa de la democracia, el gobierno de la República del Perú tomó la decisión de romper relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán”, indicó la Cancillería en un comunicado​​​.

El ejecutivo liderado por Fujimori declaró observar “con creciente consternación el deterioro” de la democracia en Irán, “particularmente en lo relativo a la represión de manifestaciones pacíficas, la conculcación de la libertad de prensa, la discriminación contra las mujeres y las niñas, y la persecución de opositores políticos”.

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📄El Perú rompe relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán



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El estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico, sigue siendo una ruta clave para el comercio mundial de energía pero en medio de las tensiones entre Irán y Estados Unidos, que mantiene bloqueados los puertos del país persa, el tráfico marítimo a través de él ha disminuido notablemente.

En los últimos días, el número de buques que transitan por él se ha reducido a apenas un puñado, y los grandes petroleros y gaseros prácticamente han dejado de utilizar la ruta.

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MSL