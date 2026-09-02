Perú rompe relaciones diplomáticas con Irán

El gobierno de Perú, bajo la presidenta Keiko Fujimori, decidió “romper relaciones diplomáticas” con Irán -no así las consulares- al argumentar “el deterioro” democrático, “la disrupción del comercio internacional a través del estrecho de Ormuz”, y la “obstrucción” de Teherán a las inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) en su territorio.
“Con base en su histórica vocación pacifista y en ejercicio de su indeclinable compromiso con el respeto al derecho internacional y la defensa de la democracia, el gobierno de la República del Perú tomó la decisión de romper relaciones diplomáticas con la República Islámica de Irán”, indicó la Cancillería en un comunicado.
El ejecutivo liderado por Fujimori declaró observar “con creciente consternación el deterioro” de la democracia en Irán, “particularmente en lo relativo a la represión de manifestaciones pacíficas, la conculcación de la libertad de prensa, la discriminación contra las mujeres y las niñas, y la persecución de opositores políticos”.
El estrecho de Ormuz, en el golfo Pérsico, sigue siendo una ruta clave para el comercio mundial de energía pero en medio de las tensiones entre Irán y Estados Unidos, que mantiene bloqueados los puertos del país persa, el tráfico marítimo a través de él ha disminuido notablemente.
En los últimos días, el número de buques que transitan por él se ha reducido a apenas un puñado, y los grandes petroleros y gaseros prácticamente han dejado de utilizar la ruta.
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MSL