Estados Unidos ataca objetivos en Irán; Teherán responde lanzando drones y misiles

Estados Unidos bombardeó objetivos en Irán, mientras que Teherán disparó misiles y drones en respuesta, al reanudarse las hostilidades en una guerra intermitente que ha durado más de seis meses. Un ataque estadounidense alcanzó una casa donde se celebraba una boda, matando a dos personas e hiriendo a decenas, explicó un funcionario local.

Los ataques estadounidenses siguieron a otros del domingo que pusieron fin abruptamente a un mes sin acción militar y amenazaron con reanudar plenamente un conflicto que ha disparado los precios mundiales del petróleo y planteado problemas políticos para los republicanos en las elecciones de mitad de mandato de noviembre. Los combates reanudados se producen después de que el presidente Donald Trump pareciera virar hacia tratar de doblegar a Irán a su voluntad mediante sanciones económicas.

“Si la nación fallida de Irán toma represalias por este ataque muy justificado, serán golpeados de nuevo a un nivel mucho más duro y más alto, pero no será el mayor ataque de todos, ese está esperando”, advirtió Trump en redes sociales.

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El presidente Donald Trump en el la Oficina Oval de la Casa Blanca, el 10 de agosto de 2026. ı Foto: AP

El Comando Central de Estados Unidos indicó que los últimos ataques fueron en respuesta a asaltos iraníes contra buques comerciales y fuerzas estadounidenses en Oriente Medio. Trump ofreció una explicación adicional, diciendo a Fox News en una llamada telefónica que las fuerzas estadounidenses atacaron los radares de Irán.

“Intentaron reconstruir su radar porque no pueden ver nada”, dijo Trump a Fox. “Esperamos hasta que estuviera casi construido y luego lo golpeamos”.

Medios estatales iraníes reportaron que Estados Unidos había bombardeado sitios civiles a lo largo de la costa sur de Irán y atacado un aeropuerto civil.

🚨El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que su país lanzó ataques “grandes y poderosos” contra objetivos iraníes ubicados cerca del Estrecho de Ormuz.



Trump advirtió a Teherán que, si responde a la ofensiva, Estados Unidos realizará un ataque todavía más… pic.twitter.com/XnVs06YEBx — Azucena Uresti (@azucenau) September 1, 2026

Irán advierte de “golpes devastadores”

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Irán y su mando militar conjunto advirtieron que las fuerzas armadas asestarían “golpes aplastantes y devastadores” contra Estados Unidos. La agencia de noticias estatal IRNA citó un comunicado de la Guardia Revolucionaria paramilitar de Irán, que advirtió que los ataques solo han fortalecido la determinación de la República Islámica y endurecido el cierre efectivo de Irán del estrecho de Ormuz.

Se reportaron explosiones en varias zonas costeras del sur de Irán, incluida la ciudad portuaria de Bandar Abbas, que alberga instalaciones navales y de la fuerza aérea, así como la isla de Qeshm en el estrecho de Ormuz. Testigos en Bandar Abbas dijeron a The Associated Press que las explosiones fueron más fuertes que las del domingo y señalaron que vieron humo elevándose desde la parte oriental de la ciudad en el estrecho.

La televisión estatal iraní reportó que Estados Unidos atacó una fábrica de harina de pescado en la isla de Qeshm en el estrecho de Ormuz, así como varios objetivos civiles en la provincia de Hormozgán. Indicó que un muelle pesquero y una torre de la Organización de Puertos y Marítima en Sirik estaban entre los sitios alcanzados.

🇮🇷🇺🇸 ÚLTIMA HORA: Irán acaba de lanzar misiles balísticos contra bases estadounidenses en Jordania en represalia por los ataques de Estados Unidos. pic.twitter.com/CGvXgEsAsO — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) September 1, 2026

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LMCT