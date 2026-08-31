Trump alista reponer reservas con “regalo” venezolano

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que el crudo venezolano comenzará a abastecer las reservas estratégicas de su país “muy pronto”, tras el acuerdo anunciado con Venezuela para impulsar la industria petrolera y permitir una participación estadounidense superior a 20 por ciento sobre las reservas probadas de crudo del país sudamericano.

El republicano atribuyó el bajo nivel de las reservas estratégicas a la administración del expresidente Joe Biden y afirmó que el nuevo suministro será destinado a recuperar los depósitos nacionales de emergencia. La declaración ocurrió dos días después de que Washington y Caracas anunciaran el convenio para reactivar el sector energético venezolano.

El Dato: Caracas defiende la conservación de la propiedad y soberanía de sus recursos, pero el convenio contempla una amplia participación de EU en la recuperación petrolera.

“Una de las cosas que haré con el petróleo venezolano es llenar las Reservas Estratégicas Nacionales que, debido a Joe Biden, prácticamente han quedado vacías”, escribió en su plataforma Truth Social.

El magnate agregó que el proceso para recuperar el nivel máximo de almacenamiento comenzará pronto y calificó el suministro venezolano como “un regalo de Venezuela para el pueblo de Estados Unidos”.

17 campos petroleros estratégicos se desarrollarán

Las reservas estratégicas estadounidenses se encuentran cerca de su nivel más bajo en 44 años. Al 21 de agosto, contaban con unos 290 millones de barriles, una cifra que representa una reducción de alrededor de 225 millones de barriles respecto de la pasada primavera.

La reserva fue utilizada en los últimos años para responder a interrupciones del suministro mundial y a los altos precios de los combustibles. Entre los factores que llevaron a Estados Unidos a reducir sus existencias estuvieron la invasión rusa de Ucrania y la guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán.

1.5 millones de barriles diarios se elevará producción

Aunque Donald Trump aseguró que el petróleo venezolano permitirá recuperar las reservas, todavía no está claro con qué rapidez podrá llegar ese crudo a los depósitos estadounidenses ni si tendrá algún efecto a corto plazo para los automovilistas.

Una llama de gas se quema en la refinería de Cardon, parte del Centro de Refinación de Paraguana, en Punta Cardon, Venezuela, ayer. ı Foto: Reuters

REACTIVAR LA PRODUCCIÓN. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, explicó el sábado que el convenio tendrá una vigencia de 25 años y contempla el desarrollo de más de 10 campos petroleros estratégicos. El objetivo inicial es alcanzar una producción superior a un millón de barriles diarios.

Señaló que esos campos cuentan con un potencial probado de 65 mil millones de barriles de petróleo. El proyecto también incluye ocho bloques de nueva construcción dentro de la Faja Petrolífera del Orinoco, una extensa zona petrolera ubicada en el este y centro-este de Venezuela.

Sostuvo que el desarrollo permitirá recuperar una industria que, según dijo, fue afectada de forma severa por las sanciones. De acuerdo con sus declaraciones, Estados Unidos aportará capital, tecnología y capacidad operativa, mientras Caracas conservará la propiedad de los recursos naturales. “Venezuela conserva la propiedad y la soberanía sobre sus recursos”, afirmó Delcy Rodríguez.

El esquema establece que cerca de 19 dólares de cada barril producido y vendido a Estados Unidos ingresarán directamente a Venezuela. La mandataria calculó que, con un precio de referencia de 65 dólares por barril, el convenio podría representar ingresos de 209 mil 335 millones de dólares para el país.

El proyecto contempla regalías mínimas de 16 por ciento y un impuesto sobre la renta de 34 por ciento. Delcy Rodríguez sostuvo que estos ingresos permitirán apoyar la recuperación económica venezolana. También mencionó la posibilidad de concretar nuevos convenios con grandes empresas del sector energético, entre ellas Chevron, Repsol, Eni, Shell y BP.

PARTICIPACIÓN MAYORITARIA. Un funcionario estadounidense dijo el sábado a la cadena CBS que el proyecto incluiría una concesión de 100 años para una empresa conjunta privada. Según esa fuente, el gobierno estadounidense controlaría 55 por ciento de esa compañía mediante su participación accionaria y la capacidad de obtener petróleo a precio de costo.

El funcionario describió a la empresa conjunta como la segunda mayor propietaria corporativa de reservas probadas de petróleo del mundo, aunque no proporcionó el nombre de la firma.

El anuncio del convenio representa un cambio en la relación entre Washington y Caracas, después de años de distanciamiento durante los gobiernos chavistas. Estados Unidos y Venezuela retomaron sus relaciones diplomáticas tras la captura del expresidente Nicolás Maduro en enero.

El sábado, un grupo de simpatizantes chavistas protestó en el centro de Caracas contra la presencia estadounidense en Venezuela y exigió la liberación de Maduro y Cilia Flores.

EN REDES SOCIALES. En medio de las nuevas relaciones entre ambos países, las redes sociales del expresidente de Venezuela Nicolás Maduro, difundieron ayer fotografías fechadas el 25 de junio pasado. En las imágenes aparece con pantalón y sudadera gris.

La publicación fue presentada como un mensaje dirigido a sus familiares, a los niños y niñas y a sus seguidores. Las fotografías fueron compartidas por integrantes del chavismo y por el Partido Socialista Unido de Venezuela. También fueron difundidas por Nicolás Maduro Guerra, hijo del expresidente y diputado.

“Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la noble que nos ama”, señala el mensaje atribuido al derrocado mandatario.

La publicación también incluye una referencia a Cilia Flores, su esposa, y llama a sus seguidores a recibir las imágenes con alegría y esperanza. El mensaje concluye con una expresión de afecto hacia sus simpatizantes y una referencia a la fe en Dios.