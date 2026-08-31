EU destruye dos lanzadores iraníes en isla cerca de Ormuz

Estados Unidos atacó ayer dos lanzadores iraníes en la isla de Larak, cerca del estrecho de Ormuz, después de detectar a integrantes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) que se preparaban para disparar cohetes con minas marinas hacia esa zona estratégica.

Un funcionario estadounidense confirmó que las fuerzas de su país destruyeron las dos plataformas. La operación representa el primer ataque conocido de Washington contra un objetivo iraní desde finales de julio pasado.

La Guardia Revolucionaria confirmó el ataque y afirmó que fue ejecutado con drones. Según el cuerpo de élite, la ofensiva dejó muertos y heridos entre combatientes y civiles, aunque no precisó una cifra. Un portavoz persa calificó la acción como un “error estratégico y fatal” y aseguró que la “agresión terrorista” de Estados Unidos será castigada.

El Dato: El líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, cuestionó si los palestinos habrían quedado “tan indefensos” si los musulmanes hubieran permanecido unidos.

En respuesta, Irán afirmó haber atacado dos bases estadounidenses en Jordania con una combinación de misiles y drones. La Guardia Revolucionaria identificó los objetivos como las bases de Al Azraq y Rey Hussein y aseguró que causó “grandes daños”.

Sin embargo, las fuerzas de EU interceptaron los ataques de represalia de Irán contra Jordania.

10 buques cruzaron Ormuz el fin de semana

NUEVA RESPUESTA. El jefe de la comisión de seguridad nacional del Parlamento iraní, Ebrahim Azizi, advirtió que habrá una respuesta “devastadora” contra Estados Unidos. El legislador publicó mensajes en X, uno en persa y otro en inglés, en los que anticipó represalias.

El funcionario sostuvo que ningún crimen quedará sin respuesta y pidió a Estados Unidos no volver a poner a prueba la voluntad iraní. “Se avecinan represalias”, escribió en su mensaje en inglés.

La ubicación de Larak es importante por su cercanía con el estrecho de Ormuz, una de las principales rutas mundiales para el transporte de petróleo y gas.

SIGUE CERRADO. Irán afirmó que la reapertura conjunta del estrecho de Ormuz con Omán no comenzará hasta que Estados Unidos cumpla los compromisos establecidos en el Memorando de Entendimiento firmado en junio.

El viceministro de Exteriores iraní, Kazem Qaribabadi, explicó que Teherán y Mascate acordaron las condiciones para establecer un corredor destinado al tránsito de buques y su gestión conjunta. Sin embargo, la aplicación del acuerdo depende de que Washington cumpla las condiciones iraníes.

Más temprano, el líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, llamó a los países musulmanes, en especial a los del Golfo, a identificar y enfrentar a su “verdadero enemigo”. En un mensaje en Telegram por la Semana de la Unidad Islámica, pidió mayor cooperación y defensa mutua.