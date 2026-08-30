Irán lanza ataques a bases aéreas de Estados Unidos en Jordania

Embarcaciones en el Estrecho de Ormuz en imagen de archivo

La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán anunció ataques contra las bases aéreas Rey Huseín y Al Azraq, ambas en Jordania, donde el órgano castrense iraní asegura haber destruido infraestructura y localizaciones vinculadas a aviones de combate estadounidenses como réplica al ataque del Ejército de Estados Unidos contra la isla de Larek, en el estrecho de Ormuz.

“La Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria ha lanzado misiles balísticos contra la infraestructura técnica y de mantenimiento y las bases de despliegue de aviones de combate enemigos en las dos bases aéreas estadounidenses, Rey Huseín y Al Azraq, en Jordania”, ha afirmado en un comunicado difundido por la agencia iraní Tasnim, vinculada al propio cuerpo militar.

La Guardia Revolucionaria ha defendido el bombardeo como “respuesta a la agresión aérea del enemigo estadounidense-sionista en la isla Larek”, donde apenas unas horas antes el propio ente ha reconocido combatientes muertos y heridos. “Cada disparo recibirá una respuesta aún más aplastante”, ha advertido.

🚨 URGENTE: Irán lanza una oleada de misiles balísticos contra la base aérea estadounidense Muwaffaq Salti en Jordania. pic.twitter.com/07kOQ3IkIt — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 30, 2026

Jordania afirma haber neutralizado ataques

Por su parte, las Fuerzas Armadas de Jordania han anunciado que sus sistemas de defensa aérea “han interceptado ocho misiles que han penetrado el espacio aéreo del Reino”.

“Las Fuerzas Armadas Jordanas neutralizaron estos ataques y lograron destruir los misiles antes de que representaran una amenaza para la población o la propiedad”, ha anotado el portavoz oficial del Ejército en un comunicado.

En el mismo, el representante militar ha subrayado que las Fuerzas jordanas “adoptarán todas las medidas necesarias para proteger la patria, preservar su soberanía y mantener su seguridad y estabilidad”.

🔴 #AHORA | La Guardia Revolucionaria de Irán difundió imágenes del lanzamiento de misiles balísticos y drones contra las bases aéreas estadounidenses de Al Azraq y Rey Hussein en Jordania, asegurando que se trata de una represalia tras los recientes ataques de Washington a sus… pic.twitter.com/EQk99MKKG2 — Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) August 30, 2026

Eu lanzó ataques cerca de la isla de Larak

Por su parte, fuerzas estadounidenses atacaron lanzacohetes iraníes en el estrecho de Ormuz, su primera acción militar en la región en un mes, poniendo fin a una pausa en los combates durante una guerra intermitente que se ha extendido más de seis meses.

Fue posible ver a miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria mientras se preparaban para lanzar cohetes con minas marinas al estrecho, indicó Tim Hawkins, portavoz del Comando Central de Estados Unidos. La semana pasada, fuerzas estadounidenses completaron la retirada de minas marinas de las rutas internacionales de navegación en esa vía marítima.

Medios locales iraníes reportaron explosiones cerca de la isla de Larak, en el estrecho. En un comunicado, la Guardia Revolucionaria se refirió al “martirio y lesiones de varios de nuestros combatientes y compatriotas”.

🚨💥ESCALADA DIRECTA ENTRE EE.UU. E IRÁN



Estados Unidos atacó dos lanzadores de la Guardia Revolucionaria en la estratégica isla iraní de Larak, después de detectar preparativos para lanzar cohetes con minas navales hacia el estrecho de Ormuz. El ataque dejó muertos y heridos,… pic.twitter.com/9Fnfz1lrdu — Doron (@plexaleOK) August 31, 2026

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