Trump anuncia que usará petróleo de Venezuela para llenar las reservas estratégicas de EU

Trump habla sobre la relación de Estados Unidos con Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que utilizará el petróleo que Venezuela le conceda mediante el acuerdo anunciado el viernes para reabastecer las Reservas Estratégicas Nacionales de su país, las cuales, acusó, fueron vaciadas durante la administración de Joe Biden.

A través de un mensaje en la red social Truth, Trump se refirió al acuerdo petrolero que anunció el viernes y confirmó ayer la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, por el cual Estados Unidos adquirirá el control mayoritario de una quinta parte de las reservas petroleras venezolanas.

Una bandera venezolana; detrás, una figura alusiva al presidente depuesto, Nicolás Maduro. ı Foto: Reuters

Al respecto, el mandatario estadounidense celebró el acuerdo, y aseguró que uno de los usos de este petróleo será volver a llenar las reservas, lo cual, aseguró, comenzará “muy pronto”.

Acusó que su antecesor Joe Biden, a quien se refiere como el “Dormilón Joe Biden”, permitió que estas reservas “quedaran prácticamente vacías”, por lo que se refirió al nuevo acuerdo como “un regalo de Venezuela para el pueblo de Estados Unidos”.

“Una de las cosas que voy a hacer con el petróleo venezolano es reponer las Reservas Estratégicas Nacionales, que, por culpa del Dormilón Joe Biden, se han quedado prácticamente vacías. El proceso de ‘relleno’ comenzará muy pronto y es un regalo de Venezuela al pueblo de los Estados Unidos”, escribió Trump en Truth.

Desde la llegada de Delcy Rodríguez a la presidencia de Venezuela, tras la detención de Nicolás Maduro el 3 de enero, el país sudamericano ha estrechado la colaboración con Estados Unidos, además de que se reanudaron las relaciones diplomáticas.

Acuerdo petrolero dará a EU control de parte del petróleo venezolano por 25 años

El acuerdo petrolero entre Estados Unidos y Venezuela dará a Washington el control mayoritario de una quinta parte de las reservas petroleras del país sudamericano, según anunció la presidenta encargada Delcy Rodríguez.

Asimismo, el acuerdo contempla el desarrollo de 17 campos estratégicos y una producción superior a 1.5 millones de barriles diarios.

Presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez, en fotografía de archivo. ı Foto: Reuters

No obstante, Rodríguez Gómez aclaró que el acuerdo no implica que Venezuela pierda la propiedad ni la soberanía sobre sus recursos naturales.

En cambio, destacó que el acuerdo permitirá traer a Venezuela los recursos necesarios para traer bienestar a la población.

“Necesitamos inversión, tecnología, infraestructura, capacidad productiva para convertir esa riqueza en bienestar para nuestra gente”, expresó en un mensaje para VTV.

“Por eso, escogimos el camino de la diplomacia con los Estados Unidos de América, para transformar nuestras diferencias en cooperación”, abundó la presidenta.

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