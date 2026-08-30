Nicolás Maduro difunde nuevas fotografías desde prisión: ‘Estamos firmes’

Nicolás Maduro se encuentra recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, en Estados Unidos.

El presidente depuesto de Venezuela, Nicolás Maduro, compartió dos nuevas fotografías suyas desde el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC, por sus siglas en inglés), en Estados Unidos, en donde, dijo, se encuentra “firme, con el corazón lleno de amor”.

A través de sus redes sociales (las cuales ha utilizado para enviar diversos mensajes desde su detención, el 3 de enero), Maduro Moros compartió dos fotografías suyas: una de medio cuerpo y otra de cuerpo completo, ambas haciendo la señal de paz, sonriente, y con un atuendo monocromático en gris.

Las fotografías están fechadas del 25 de junio de este año.

Manifestación en Caracas, Venezuela, para exigir liberación de Maduro y su esposa. ı Foto: Reuters

En los pies de foto de sus publicaciones, Nicolás Maduro compartió mensajes de agradecimiento a los simpatizantes que han manifestado su apoyo desde que fue ingresado a la cárcel de máxima seguridad estadounidense.

El venezolano aseguró que “estamos firmes, con el corazón lleno de ustedes”, y dijo que las fotografías eran un “pequeño regalo de amor y esperanza”.

“Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición”, escribió Nicolás Maduro.

Quiero que sepan que estamos firmes, con el corazón lleno del amor de ustedes, ese amor que nos llega convertido en oración, en acción permanente, en solidaridad y en apoyo verdadero. Gracias infinitas por cada palabra, por cada gesto, por cada bendición. pic.twitter.com/8YstzkBakf — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) August 30, 2026

“Pequeño regalo de amor y esperanza. Envío estas fotos como un pequeño regalo a todos mis nietos y nietas, a los niños y niñas, y a toda la gente noble que nos ama”, abundó el chavista.

A través de sus redes sociales, Nicolás Maduro también ha publicado, diariamente, un recuento de los días que han pasado desde la intervención estadounidense que derivó en su captura y en la de su esposa, Cilia Flores.

Así, de acuerdo con el recuento del propio Maduro, al corte de este 30 de agosto han pasado 240 días desde lo que han llamado “secuestro”.

“Aparición” de Maduro ocurre después del anuncio sobre acuerdo petrolero Venezuela - EU

La publicación de Nicolás Maduro ocurre un día después de que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien asumió el cargo tras la deposición de Maduro, anunciara un acuerdo petrolero con Estados Unidos de 25 años.

Delcy Rodríguez, presidenta encargada de Venezuela. ı Foto: Reuters.

De acuerdo con lo anunciado por Rodríguez Gómez, mediante este acuerdo, Estados Unidos obtendrá “control mayoritario” de una quinta parte de las reservas de petróleo de Caracas. Sin embargo, insistió en que el país sudamericano “mantendrá la soberanía de sus recursos”.

“Todo esto permitirá apalancar la recuperación del país y avanzar en las mejoras que todos los venezolanos queremos, necesitamos y merecemos. Por eso, escogimos el camino de la diplomacia con los Estados Unidos de América, para transformar nuestras diferencias en cooperación”, explicó la presidenta.

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