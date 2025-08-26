¿Quiénes son los hijos de Nicolás Maduro y a qué se dedican?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es uno de los personajes más controversiales de la política contemporánea, acusado de narcotráfico por Estados Unidos, y señalado por la comunidad internacional de mantener a su país sumido en la pobreza y en un régimen casi dictatorial.

Con una actitud confrontacional y una férrea defensa a su permanencia en el poder, Nicolás Maduro se ha convertido en una figura con fuerte presencia mediática tanto al interior como al exterior de su país, donde otros países observan con atención los movimientos y declaraciones de quien ha sido presidente venezolano por más de una década.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores. ı Foto: Associated Press

Así, las controversias alrededor de Nicolás Maduro se han extendido a su familia; no solo hacia sus padres —quienes le habrían heredado un problema de doble nacionalidad—, sino también hacia sus hijos. Esto es lo que sabemos de la descendencia de Nicolás Maduro.

Estos son los hijos de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela

Nicolás Maduro lleva más de una década en la presidencia de Venezuela y, aunque su periodo al frente de la nación sudamericana tiene fecha de término, se prevé que el sucesor del líder bolivariano sea alguien que continúe con su proyecto, con todas sus buenas… y sus malas.

Algunos, incluso, apuntan a sus hijos, pero ¿quiénes son?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ı Foto: Reuters

El único hijo consanguíneo de Nicolás Maduro Moros, presidente de Venezuela, es Nicolás Maduro Guerra, conocido como “Nicolasito”, quien es producto del matrimonio del mandatario con su primera esposa, Adriana Guerra.

Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. ı Foto: FB Nicolás Maduro Guerra

Maduro Guerra, “Nicolasito”, es economista y, al igual que su padre, se dedica a la política. Incluso, actualmente es dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela, fuerza política por la que gobierna Nicolás Maduro Moros.

A lo largo de su trayectoria ha ocupado diversos cargos, como diputado a la Asamblea Nacional de Venezuela por el estado de La Guaira; vicepresidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional de la Asamblea Nacional de Venezuela; jefe del Cuerpo Especial de Inspectores de la Presidencia de la República (un cargo de nueva creación), Miembro de la Asamblea Nacional Constituyente y Coordinador de la Escuela Nacional de Cine.

Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro Moros. ı Foto: FB Nicolás Maduro Guerra

Sin embargo, así como su padre, “Nicolasito” ha estado envuelto en varias controversias. Además de incidentes con su imagen pública, Maduro Guerra ha sido señalado de haber participado en un esquema de corrupción, en 2023, el cual ameritó sanciones de Estados Unidos.

Además de “Nicolasito”, el presidente venezolano tiene tres hijastros, quienes son hijos de su actual esposa Cilia Flores.

Walter Jacob (izq.) y Yoswal Alexander (der.), hijastros de Nicolás Maduro; se desconocen fotos de Yosser Daniel. ı Foto: Cortesía El Heraldo de Honduras

Estos son Walter, Yoswal y Yosser Gavidia Flores. Los dos primeros han sido objeto de señalamientos en la opinión pública por corrupción, gastos lujosos desproporcionados, así como presuntos nexos con el narcotráfico, mientras que el tercero mantiene un perfil más alejado de los medios.

