¿Quién es Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro que fue capturada por EU? FOTOS

Cilia Flores, la esposa de Nicolás Maduro, fue captura junto con el presidente de Venezuela, por el gobierno de Estados Unidos, así lo informó Donald Trump.

Trump dio a conocer que Maduro y su esposa fueron trasladados fuera de Venezuela.

¿Quién es la esposa de Nicolás Maduro?

Cilia Flores es abogada y política en Venezuela, además de ser la esposa del presidente Maduro, también se desempeñó como diputada nacional.

Pero ha tenido varios cargos políticos, uno de ellos es que fue la presidenta de la Asamblea Nacional, es decir, presidía el Congreso de Venezuela.

De 2012 a 2023 fue procuradora general de la República y es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) ny cuando fue diputada también fungió como representante de su partido ante la Asamblea Nacional.

La esposa de Nicolás Maduro nació el 15 de octubre de 1956, por lo que actualmente tiene 69 años de edad.

Estudió derecho en la Universidad Santa María de Caracas y se especializó en Derecho Penal y Laboral.

Fundó el Círculo Bolivariano de los Derechos Humanos en 1993 y para 1994 formó parte el equipo jurídico que gestionó la liberación de Hugo Chávez en 1994.

Esto quiere decir que desde los años 90 Cilia Flores estuvo involucrada en la política y por supuesto apoyando al régimen desde ese entonces.

Pese a que estuvo involucrada en el régimen desde hace más de 30 años, Cilia Flores se casó con Nicolás Maduro hasta el año 2013 cuando Maduro anunció sus nupcias con ella.

Ella estuvo casada anteriormente con Walter Ramón Gavidia Rodríguez, con quien se unió en matrimonio en 1978 y con quien tuvo tres hijos.

¿Quiénes son los hijos de Cilia Flores?

Cilia Flores tuvo tres hijos que son: Walter Jacob, de 47 años; Yosser Daniel, de 37 años y Yoswal Alexander, de 35 años.

Walter Jacob (izq.) y Yoswal Alexander (der.), hijastros de Nicolás Maduro; se desconocen fotos de Yosser Daniel. ı Foto: Cortesía El Heraldo de Honduras

Cilia Flores en redes sociales, Instagram y X

Celia Flores tenía gran presencia en redes sociales, ya que tiene 296 seguidores en Instagram. En este perfil compartía información política y videos sobre los eventos en los que participaba su esposo como presidente de Venezuela.

Mientras que en X su cuenta tiene más de 600 mil seguidores, en donde también compartía mensajes políticos.

¿Dónde está Cilia Flores?

El gobierno de Estados Unidos informó que ellos tienen a Cilia Flores, así como a Nicolás Maduro, que los capturaron y una vez en su poder los sacaron de Venezuela y los llevaron a otro país, pero por el momento se desconoce en que nación están y bajo que condiciones fueron capturados.