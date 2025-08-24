Nicolás Maduro: ¿Cuándo termina el mandato del presidente de Venezuela?

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, ha sido uno de los personajes políticos más controversiales de los últimos años, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Lo anterior a causa de que, como denuncian observadores internacionales, el líder bolivariano ha sumido a la nación en un estado de pobreza y control casi dictatorial.

El chavismo, que comenzó en 1999 como un sueño socialista bajo el mandato de Hugo Chávez, se convirtió poco a poco en un régimen de carácter autoritario, donde la figura presidencial ha tomado el control de todas las instancias de gobierno. Esta situación se acentuó con la llegada al poder de Maduro, tras la muerte de Chávez, en 2013.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ı Foto: Reuters

Ahora, Maduro es perseguido por Estados Unidos, situación por la que la oposición acusa que el líder bolivariano está debilitado y con pocas opciones. Pero, si Maduro logra enfrentar a la fuerza estadounidense, ¿cuánto tiempo más le quedará en el poder?

Este día Nicolás Maduro deja de ser presidente de Venezuela

Aunque, como han acusado organismos internacionales, la presidencia de Nicolás Maduro se ha acercado a una dictadura, ésta se rige por las leyes de la democracia, aunque solo en papel.

Nicolás Maduro (izq.), en enero de 2025, cuando fue juramentado presidente de Venezuela por tercera ocasión. ı Foto: Reuters

Así, la presidencia de Nicolás Maduro, aunque ya lleva más de una década, cuenta con fechas de inicio y fin establecidas.

De esta forma, el más reciente periodo del chavista en el poder comenzó el 10 de enero de 2025 y terminará el 10 de enero de 2031. Ese día, Nicolás Maduro debería dejar de ser presidente de Venezuela… pero, lo más probable es que no deje de hacerlo.

Hugo Chávez, presidente de Venezuela de 1999 a 2013. ı Foto: Flickr

Desde su llegada al poder, en 1999, el expresidente venezolano Hugo Chávez inició una serie de reformas a partir de la cual, mediante cambios constitucionales, permitió la reelección indefinida del presidente.

Además, impulsó una serie de cambios para que tanto la Asamblea Nacional (similar al Congreso de la Unión de México) como el Consejo Nacional Electoral (similar al INE de nuestro país) pudieran estar conformados en su mayoría por gente afín a su movimiento político.

Centro Nacional Electoral de Venezuela. ı Foto: Wikimedia

De esta forma, el mismo Chávez logró permanecer en el poder por 14 años hasta su muerte en 2013, cuando fue elegido Nicolás Maduro como su sucesor (a pesar de que la Constitución venezolana contemplaba que, en casos como ese, debía convocarse a elecciones).

Por lo anterior, Nicolás Maduro llegó a la silla presidencial venezolana en un contexto que le permite reelegirse todas las veces que quiera .

En fotografía de archivo, la líder opositora venezolana, María Corina Machado. ı Foto: Reuters.

La última vez que Venezuela convocó a elecciones, en 2024, el Centro Nacional Electoral declaró victoria para Maduro con el 51 por ciento de los votos. Sin embargo, parte de la comunidad internacional acusó fraude, toda vez que esta es una más de las instituciones cooptadas por el chavismo.

La oposición desconoció los resultados de estas elecciones, pero no logró que procediera un recuento, el cual, a su vez, hubiera permitido declarar la invalidez de los comicios.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am