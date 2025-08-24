¿Qué pasa si Nicolás Maduro renuncia a la presidencia de Venezuela?

Nicolás Maduro, el controversial presidente de Venezuela, es perseguido por Estados Unidos, que lo acusa de liderar una extensa red de narcotráfico, responsable de la entrada de miles de cargamentos de droga a su territorio.

Con ésta, siguen las controversias alrededor de Maduro, acusado por observadores internacionales de hundir a Venezuela en la pobreza y en un régimen casi autoritario, en más de 10 años de presidencia.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. ı Foto: Reuters

Por esto, Estados Unidos se ha mantenido como un firme aliado de la oposición venezolana, además de que, ahora, cuenta con un motivo particular para emprender la cacería del líder bolivariano. En este contexto, ¿podría renunciar Nicolás Maduro, sintiéndose acorralado por EU? Y, de ser así, ¿qué pasaría?

Esto pasaría en Venezuela si Nicolás Maduro renuncia a la presidencia

Nicolás Maduro ha desplegado millones de milicianos y ha reforzado su estructura militar, previendo una intervención estadounidense en su territorio. Las fuerzas de Estados Unidos, a su vez, insisten en atrapar al presidente venezolano, a quien acusan de liderar el llamado Cartel de los Soles.

Un espectacular en Colombia, que anuncia la recompensa de EU por Maduro. ı Foto: Reuters

Según la oposición venezolana, Maduro, así, se encuentra cada vez más acorralado y debilitado. Pero ¿podría renunciar a la presidencia de Venezuela como un movimiento estratégico frente a EU?

La Constitución de Venezuela contempla la renuncia presidencial bajo la figura de “falta absoluta” del presidente, en su artículo 233.

La Asamblea Nacional de Venezuela está integrada mayormente por políticos afines al chavismo. ı Foto: Captura de video

En caso de renuncia, si es antes de la toma de posesión presidencial, quien asume es el presidente de la Asamblea Nacional y debe convocarse a nuevas elecciones en un plazo máximo de 30 días.

Si la renuncia ocurre después de la toma de posesión pero antes de cumplirse la mitad del mandato, asume el Vicepresidente Ejecutivo, quien también debe convocar nuevas elecciones en un plazo similar.

Es decir, sea cual sea el caso, se deberá convocar a nuevas elecciones para elegir a un sucesor.

La Comisión Nacional Electoral de Venezuela está dirigida por un personaje afín al chavismo; en foto, Maduro votando. ı Foto: Reuters

Sin embargo, en más de 30 años, el régimen chavista (primero, encabezado por Hugo Chávez y luego por Nicolás Maduro) ha hecho un esfuerzo activo por cooptar las principales instituciones de gobierno. Así, tanto la Asamblea Nacional como el Consejo Nacional Electoral están dirigidos por personajes afines al régimen.

De esta forma, aunque renunciara Maduro, el escenario más probable es que se imponga a una figura afín al chavismo, la cual continúe con las políticas del actual presidente y, además, intensifique el aparato propagandístico contra Estados Unidos.

María Corina Machado, en una manifestación de opositores al régimen de Nicolás Maduro. ı Foto: Reuters

Por ello, según la oposición venezolana, una verdadera oportunidad para derrocar a Maduro y al chavismo solo se logrará mediante las armas y la revolución violenta.

