EU despliega escuadrón para cercar a Maduro

Estados Unidos ordenó el despliegue de un escuadrón anfibio al sur del Caribe como parte del esfuerzo del presidente Donald Trump para enfrentar las amenazas de cárteles de droga de Latinoamérica, según confirmaron ayer fuentes informadas. Las embarcaciones USS San Antonio, USS Iowa Jima y USS Fort Lauderdale, que transportan a 4,500 militares, incluidos 2,200 infantes de marina, podrían llegar a las costas venezolanas el próximo domingo, de acuerdo con las mismas fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato.

Aunque no se detallaron las misiones específicas de la flotilla, funcionarios indicaron que los recientes despliegues tienen como objetivo abordar amenazas a la seguridad nacional provenientes de organizaciones narcoterroristas designadas como tales por Washington. Entre estas destacan el Cártel de Sinaloa en México y el Tren de Aragua en Venezuela, clasificados como organizaciones terroristas globales desde febrero pasado, cuando Trump intensificó las medidas migratorias y de seguridad contra presuntos miembros de bandas criminales.

El Dato: El refuerzo militar de EU refleja la intención de vincular el narcotráfico con la seguridad nacional y el control migratorio.

El martes pasado, Estados Unidos envió tres destructores equipados con misiles guiados Aegis, frente a aguas venezolanas. La operación forma parte de un plan que se desplegará durante varios meses, según funcionarios del Departamento de Defensa, con la finalidad de apoyar las iniciativas antinarcóticos y frenar el flujo de fentanilo y otras drogas ilícitas hacia comunidades estadounidenses.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Yvan Gil, respondió ese mismo día en un comunicado a la incriminación de narcotráfico del gobierno estadounidense contra su país.

“Las acusaciones de Washington contra Venezuela por narcotráfico revelan su falta de credibilidad y el fracaso de sus políticas en la región”, dijo Gil. Señaló que cada declaración agresiva confirma la incapacidad del imperialismo para someter a un pueblo libre y soberano.

El despliegue se produce en un contexto en el que la Casa Blanca busca que las operaciones navales y de infantería fortalezcan la capacidad disuasoria frente a los cárteles latinoamericanos. Además de Sinaloa y Tren de Aragua, la administración de Trump designó a la MS-13 de El Salvador y a seis grupos con base en México como organizaciones terroristas extranjeras. Esta clasificación, normalmente reservada a Al Qaeda o al Estado Islámico, se justifica en la administración por las operaciones internacionales de estas redes, que incluyen tráfico de drogas, migrantes y expansión violenta de su influencia territorial.