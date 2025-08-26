¿Quién es la mamá de Nicolás Maduro y por qué es un tema controversial para él?

Esto sabemos de la madre de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, que representa un problema para su carrera política.

Nicolás Maduro es un personaje político que, a lo largo de más de 10 años de presidencia en Venezuela, ha quedado envuelto en múltiples controversias: desde acusaciones de narcotráfico por parte de Estados Unidos, hasta señalamientos de corrupción y manejo faccioso de las instancias de gobierno para permanecer en el poder.

El presidente venezolano, quien ha sido acusado de agravar la crisis en Venezuela iniciada por su antecesor, Hugo Chávez, ha estado envuelto en múltiples señalamientos, que no solo cuestionan su legitimidad en el cargo, sino también su capacidad para ejercerlo.

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro.

Una de las controversias que ha acompañado a Maduro Moros desde sus primeros años en la presidencia de Venezuela y persiste hasta la actualidad —aunque, según analistas, se haya esforzado en ocultarla— es sobre su nacionalidad, especialmente debido al lugar de nacimiento de su madre. Pero ¿qué sabemos de esto?

La madre colombiana de Nicolás Maduro que lo impediría a ser presidente de Venezuela

De acuerdo con expertos en política internacional, y con la misma oposición al régimen chavista (como se le conoce a la presidencia de Maduro que da continuidad a la de Chávez), Nicolás Maduro ha hecho un esfuerzo activo por “borrar” de su expediente la nacionalidad de su mamá y otros detalles biográficos que, de acuerdo con la Constitución de su país, le impedirían ejercer el máximo cargo.

Nicolás Maduro, en su primera juramentación como presidente de Venezuela; al lado, un retrato de Hugo Chávez.

Nicolás Maduro Moros, presidente de Venezuela, es hijo de Nicolás Maduro García y de Teresa de Jesús Moros Acevedo. La segunda ha sido objeto de señalamientos por la oposición venezolana, pues acusa que ella es de nacionalidad colombiana, lo que le daría al líder bolivariano doble nacionalidad, situación que, a su vez, lo impediría constitucionalmente para ser presidente.

De acuerdo con un reportaje del diario Clímax, documentos de la notaría de Caracas pueden confirmar que Teresa de Jesús Moros nació y fue registrada en Cúcuta, Colombia, municipio fronterizo con Venezuela.

Documento que certificaría la nacionalidad colombiana de la madre de Nicolás Maduro.

Incluso, el artículo hace un señalamiento similar sobre el padre del presidente venezolano, de quien, apunta, no se conoce un lugar de nacimiento exacto, además de que se tienen registros de que pasó su juventud y diferentes momentos de su vida en Colombia.

En el mismo sentido, el reportaje, citando un libro titulado Nicolás Maduro es colombiano de Nitu Pérez Osuna, asegura que el presidente venezolano tampoco cuenta con un acta que certifique un lugar específico de nacimiento, y que estos han ido cambiando a diferentes regiones del país, lo que sugeriría que la información se ha alterado en múltiples ocasiones.

Si Maduro tuviera doble nacionalidad, venezolana y colombiana, estaría impedido para ejercer el cargo de presidente de Venezuela. Sin embargo, él ha aclarado en múltiples ocasiones que es de sangre venezolana, y que los ataques a su madre, además de ser infames, son una herramienta política sin fundamento.

Incluso, el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela confirmó en un fallo que Nicolás Maduro es venezolano y, en consecuencia, está capacitado para ejercer el cargo. Sin embargo, no hay que olvidar que ésta como otras instituciones del Gobierno están cooptadas por el régimen, y emiten declaraciones convenientes a la presidencia.

