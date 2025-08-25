Nicolás Maduro: ¿Dónde nació realmente el presidente de Venezuela?

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido duramente señalado en los últimos días debido a acusaciones por parte del Gobierno de Estados Unidos de liderar una red de narcotráfico que lleva por nombre el Cártel de los Soles.

Sin embargo, Maduro ha sido criticado mundialmente como uno de los personajes más controversiales en la política, pues lleva un control casi dictatorial en Venezuela, en donde ha sido acusado de llevar a la población a situaciones de pobreza.

Debido a estas controversias, han salido a relucir diversas preguntas sobre el presidente actual de Venezuela, tales como ¿Cuántos años lleva en el poder? o ¿En dónde nació?

El presidente, Nicolás Maduro, en foto de archivo. ı Foto: Especial

¿En dónde nació realmente?

Nicolás Maduro Moros es hijo de Nicolás Maduro García, dirigente sindical, y de Teresa de Jesús Moros, originaria de Cúcuta, Colombia. Fue el único varón del matrimonio y creció junto a sus tres hermanas: María Teresa, Josefina y Anita. De ellas, solo se conocen más datos de María Teresa quien ha tenido participación en el gobierno, mientras que los datos sobre las demás se han mantenido en privado.

El actual presidente de Venezuela nació el 23 de noviembre de 1962 en Caracas, dentro de una familia de clase trabajadora. Tras iniciarse como líder sindical, su carrera política lo llevó a ocupar cargos en el gobierno de Hugo Chávez. Entre octubre de 2012 y marzo de 2013 se desempeñó como vicepresidente y, luego de la muerte de Chávez en marzo de ese año, asumió la presidencia interina. Posteriormente, resultó ganador de las elecciones especiales de ese año y fue reelegido en 2018 como candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).

En el ámbito personal, se sabe que su padre murió en un accidente automovilístico en 1989. Aunque Maduro fue criado en la religión católica, reveló que sus abuelos paternos eran de ascendencia judía sefardí, provenientes de Curazao.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela. ı Foto: Flickr

